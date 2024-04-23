پیشرفت فیزیکی ۸۶ درصدی تصفیه خانه شرقی بندرانزلی

به گزارش خبرنگار مهر، مارال محبوب ظهر سه شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها در خصوص طرح ایجاد تأسیسات فاضلاب شهر انزلی اظهار کرد: این طرح از سال ۱۳۷۲ با هدف ارتقا بهداشت عمومی، سلامت شهروندان، حفظ محیط زیست، جلوگیری از آلودگی سواحل دریا و تالاب بین المللی انزلی و حفظ منابع آبی آغاز شد.

وی به اقدامات و اعتبارات تخصیص داده شده در طرح فاضلاب بندر انزلی اشاره کرد و افزود: تا کنون احداث تصفیه خانه فاضلاب منطقه ایلیاران بندر انزلی به ظرفیت تصفیه ۲۰ هزار مترمکعب در شبانه روز از جمله اقدامات مهمی بوده که به مرحله بهره برداری رسیده است و برای اینکه این نیاز تأمین شود، بالغ بر ۲۰۵ کیلومتر لوله گذاری در سطح شهر اجرا شده است.

محبوب به احداث ۲ ایستگاه پمپاژ فاضلاب اصلی و ۲ باب بالا آورنده اشاره کرد و افزود: برای احداث ۵ ایستگاه پمپاژ دیگر زمین خریداری شده است.

وی افزود: با توجه به اهمیت جلوگیری از ورود فاضلاب به دریای خزر و تالاب بین المللی بندرانزلی و حفظ سلامت شناگاه ها در مناطق ساحلی، شرکت آب و فاضلاب استان گیلان در سریع‌ترین زمان ممکن، با اجرای طرح‌های فوری و کوتاه مدت شامل احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب منطقه انصارالحسین، ایستگاه پمپاژ فاضلاب پارک بادی منطقه پاسداران و ایستگاه پمپاژ فاضلاب منطقه اختر کاویان و خطوط انتقال مربوطه اقدامات مؤثری در راستای جلوگیری از ورود آلودگی به دریای خزر و تالاب بین المللی انزلی به انجام رسانیده است.

معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب شرکت آب و فاضلاب استان گیلان همچنین بیان داشت: در حال حاضر تصفیه خانه شرقی بندر انزلی با ظرفیت ۱۲۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز، با پیشرفت فیزیکی ۸۶ درصد، به همراه ایستگاه پمپاژ و خطوط انتقال ورودی و خروجی در دست اجرا است.

محبوب با اشاره به اینکه این پروژه از مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان گیلان و از پروژه‌های ویژه وزارت نیرو بوده است، تصریح کرد: با تخصیص اعتبارات مورد نیاز و تکمیل پروژه‌ها پسابی با استاندارد تخلیه به آب‌های سطحی، تولید و وارد تالاب بین المللی بندر انزلی و دریای خزر می‌شود.