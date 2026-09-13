به گزارش خبرنگار مهر، سید امید شیخ احمدی ظهر یکشنبه در مجمع انتخابات ریاست هیئت ژیمناستیک کردستان، با قدردانی از حمایت‌های اداره کل ورزش و جوانان استان اظهار کرد: ژیمناستیک کردستان حاصل تلاش مجموعه‌ای از مربیان، داوران، ورزشکاران، خانواده‌ها، رؤسای هیئت‌های شهرستانی و اعضای هیئت استان است و موفقیت‌های سال‌های اخیر بدون همکاری این مجموعه به دست نمی‌آمد.

وی ضمن قدردانی از نادر اسدی، سرپرست پیشین هیئت ژیمناستیک کردستان، افزود: وی در حدود ۶ ماه مسئولیت سرپرستی هیئت را برعهده داشت و در این مدت توانست آرامش، نظم و انضباط کاری را در مجموعه حفظ کند.

رئیس هیئت ژیمناستیک کردستان ادامه داد: همراهی مدیرکل ورزش و جوانان استان و حفظ همدلی و وحدت در مجموعه نیز زمینه را برای ادامه برنامه‌های هیئت فراهم کرد و موجب شد بخشی از برنامه‌هایی که از سال گذشته دنبال شده بود، به نتیجه برسد.

وی با بیان اینکه ریاست هیئت‌های ورزشی مسئولیتی افتخاری است، گفت: فردی که برای مدیریت یک هیئت اعلام آمادگی می‌کند باید با تمام توان و انگیزه در مسیر توسعه آن مجموعه حرکت کند و صرفاً حضور در زمان انتخابات کافی نیست.

شیخ احمدی افزود: یکی از پیشنهادهای ما این است که برنامه‌های نامزدهای ریاست هیئت‌ها پس از انتخابات نیز مورد ارزیابی قرار گیرد و مشخص شود چه میزان از برنامه‌هایی که هنگام انتخابات ارائه کرده‌اند، در طول دوره مسئولیت عملیاتی شده است.

وی با اشاره به عملکرد هیئت ژیمناستیک در سال‌های گذشته عنوان کرد: در دو دوره گذشته حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد برنامه‌های پیش‌بینی‌شده محقق شده و تلاش ما این بوده است که برنامه‌های هیئت از مرحله شعار خارج شده و در بخش‌های مختلف به اجرا برسد.

فعالیت در ۶ زیرشاخه ژیمناستیک

رئیس هیئت ژیمناستیک کردستان با اشاره به توسعه زیرشاخه‌های این رشته بیان کرد: ژیمناستیک تنها به بخش هنری محدود نمی‌شود و زیرشاخه‌هایی همچون ریتمیک، آکروباتیک، ترامپولین، ایروبیک، پارکور و سایر رشته‌های مرتبط ظرفیت‌های قابل توجهی برای فعالیت دارند.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر تلاش کردیم تمرکز فعالیت‌ها از مرکز استان به شهرستان‌ها منتقل شود و با تفویض اختیار به هیئت‌های شهرستانی، زمینه رشد ژیمناستیک در نقاط مختلف استان فراهم شود.

شیخ احمدی با بیان اینکه اکنون ۶ زیرشاخه ژیمناستیک در استان فعال هستند، گفت: در بخش ترامپولین اکنون مربی و داور بین‌المللی داریم و ورزشکاران این بخش نیز در لیگ‌ها روی سکو رفته و به اردوهای تیم ملی راه یافته‌اند.

وی افزود: در رشته‌های ایروبیک، آکروباتیک و سایر زیرشاخه‌ها نیز ورزشکاران شهرستانی در مسابقات منطقه‌ای و کشوری حضور پیدا کرده‌اند و هدف ما این است که در دوره جدید، در کنار ژیمناستیک هنری، در سایر زیرشاخه‌ها نیز شاهد حضور ورزشکاران کردستان در تیم‌های ملی باشیم.

بیش از ۲۶ اعزام ورزشی در سال

رئیس هیئت ژیمناستیک کردستان با اشاره به حجم فعالیت‌های این هیئت اظهار کرد: در سال‌های گذشته به طور معمول کمتر از ۲۶ اعزام در سال نداشته‌ایم و این اعزام‌ها با وجود محدودیت منابع مالی و مشکلات اقتصادی ورزش کشور انجام شده است.

وی تصریح کرد: هیئت ژیمناستیک استان منبع درآمدی اختصاصی ندارد و بخش قابل توجهی از هزینه‌های اعزام ورزشکاران با همراهی خانواده‌ها، مربیان و رؤسای هیئت‌های شهرستانی تأمین شده است.

شیخ احمدی گفت: برگزاری مسابقات سطح‌بندی و رقابت‌های داخلی از جمله اقداماتی بود که کمک کرد بخشی از هزینه‌ها مدیریت شود، اما برای ادامه مسیر و پاسخگویی به انتظارات اداره کل و جامعه ورزش، نیازمند حمایت‌های زیرساختی و مالی بیشتری هستیم.

درخواست اختصاص سالن به هیئت ژیمناستیک استان

وی یکی از مهم‌ترین مشکلات هیئت ژیمناستیک را نداشتن فضای اختصاصی عنوان کرد و گفت: در گذشته سالن ژیمناستیک در اختیار هیئت استان بود، اما حدود ۱۴ تا ۱۵ سال است که این فضا در اختیار هیئت شهرستان سنندج قرار گرفته و هیئت استان از یک مکان اختصاصی برای برنامه‌های خود برخوردار نیست.

رئیس هیئت ژیمناستیک کردستان افزود: هیئت شهرستان نیز با هزینه‌های مختلف از جمله نگهداری سالن، فرسودگی تجهیزات، پرداخت هزینه مربیان و هزینه‌های آب، برق و گاز مواجه است و طبیعتاً امکان حمایت مالی از هیئت استان را ندارد.

وی از اداره کل ورزش و جوانان خواست در صورت امکان فضای ورزشی مناسبی را در اختیار هیئت استان قرار دهد و خاطرنشان کرد: داشتن یک سالن اختصاصی می‌تواند در اجرای برنامه‌های فنی، برگزاری اردوها و توسعه زیرشاخه‌های ژیمناستیک تأثیر قابل توجهی داشته باشد.

شیخ احمدی اضافه کرد: اکنون چهار شهرستان استان دارای سالن تخصصی ژیمناستیک هستند و در شهرستان کامیاران نیز طی سال گذشته سرمایه‌گذاری مناسبی برای توسعه زیرساخت انجام شده است.

رشد قابل توجه مربیان و داوران

رئیس هیئت ژیمناستیک کردستان ارتقای سطح فنی مربیان و داوران را از دیگر برنامه‌های این مجموعه دانست و گفت: طی هشت سال گذشته تعداد مربیان و داوران درجه یک استان از دو نفر به حدود ۱۷ نفر افزایش یافته و اکنون حدود ۶ مربی و داور بین‌المللی نیز در استان فعالیت دارند.

وی افزود: پنج نفر از مربیان و داوران کردستانی در بخش آقایان و بانوان در حوزه مدرسی فدراسیون فعالیت دارند و در شهرستان‌هایی که پیش از این امکانات و نیروی تخصصی ژیمناستیک محدود بود نیز اکنون مربیان و داوران درجه یک و دو فعالیت می‌کنند.

شیخ احمدی با اشاره به نظام ارتقای مربیان در هیئت بیان کرد: برای مربیان مسیر مشخصی تعریف شده است؛ به این صورت که مربیانی که ورزشکاران موفق در مسابقات استانی داشته باشند می‌توانند برای ارتقای درجه اقدام کنند و مربیانی که در رده‌های جوانان و بالاتر ورزشکار ملی و مدال‌آور تربیت کنند، امکان حضور در دوره‌های سطوح بالاتر را خواهند داشت.

وی تأکید کرد: هزینه حضور در دوره‌های آموزشی نباید به عنوان هزینه اضافی دیده شود، بلکه سرمایه‌گذاری برای افزایش دانش مربیان و داوران و ارتقای جایگاه فنی ژیمناستیک کردستان است.

ادامه تمرکززدایی از سنندج

رئیس هیئت ژیمناستیک کردستان گفت: تمرکززدایی از مرکز استان یکی از سیاست‌های اصلی هیئت بوده و نتیجه آن را امروز در حضور ورزشکاران و قهرمانان شهرستانی در بخش‌های مختلف ژیمناستیک شاهد هستیم.

وی افزود: در دوره جدید نیز این روند ادامه پیدا می‌کند تا شهرستان‌ها نقش پررنگ‌تری در توسعه ژیمناستیک داشته باشند و در صورت فراهم شدن شرایط، اردوهای تخصصی برخی زیرشاخه‌ها نیز در شهرستان‌ها برگزار شود.

شیخ احمدی اظهار کرد: پس از برگزاری انتخابات فدراسیون در ۲۷ مهرماه، برای برگزاری اردوهای تخصصی در شهرستان‌ها و معرفی بیشتر این رشته به مردم مناطق مختلف استان برنامه‌ریزی خواهیم کرد.

وی توسعه ارتباطات ورزشی با اقلیم کردستان عراق را یکی دیگر از برنامه‌های هیئت دانست و گفت: ارتباطات مناسبی با سلیمانیه شکل گرفته و تعدادی از مربیان کردستانی در آنجا فعالیت می‌کنند.

رئیس هیئت ژیمناستیک کردستان افزود: این همکاری علاوه بر ایجاد فرصت‌های فنی برای مربیان و ورزشکاران، می‌تواند به درآمدزایی مربیان نیز کمک کند و در مقابل، ورزشکاران و مربیان اقلیم کردستان نیز علاقه‌مند به استفاده از ظرفیت‌های آموزشی و فنی استان هستند.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با حمایت اداره کل ورزش و جوانان، زمینه برگزاری اردوهای مشترک در کردستان و حضور ورزشکاران و مربیان استان در اقلیم فراهم شود و این ارتباط در راستای توسعه ورزش و تعاملات ورزشی دو طرف گسترش پیدا کند.

ژیمناستیک؛ پشتوانه دیگر رشته‌های قهرمانی

شیخ احمدی ژیمناستیک را یکی از رشته‌های پایه ورزش دانست و گفت: بسیاری از مؤلفه‌های آمادگی جسمانی و حرکتی در ژیمناستیک آموزش داده می‌شود و این رشته می‌تواند در تقویت ورزشکاران سایر رشته‌های ورزشی نیز نقش داشته باشد.

وی افزود: هیئت ژیمناستیک آمادگی دارد با سایر هیئت‌های ورزشی همکاری کند و دانش و ظرفیت مربیان خود را برای ارتقای آمادگی ورزشکاران رشته‌های مختلف در اختیار آنها قرار دهد.

رئیس هیئت ژیمناستیک کردستان با اشاره به هدف‌گذاری برای حضور در رویدادهای بزرگ ورزشی اظهار کرد: هدف نهایی ما این است که با تقویت زیرساخت‌ها، دانش مربیان و سطح ورزشکاران، تعداد بیشتری از نمایندگان کردستان در قالب ورزشکار، مربی و داور در بازی‌های آسیایی، مسابقات جهانی و در نهایت المپیک حضور داشته باشند.

وی در پایان بر استمرار همکاری با اداره کل ورزش و جوانان و ادارات شهرستان‌ها تأکید کرد و گفت: توسعه ژیمناستیک نیازمند همراهی همه بخش‌هاست و امیدواریم با ادامه این همکاری، شاهد رشد جایگاه ژیمناستیک کردستان در سطح کشور و عرصه‌های بین‌المللی باشیم.