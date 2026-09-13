به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن فاطمی‌نیا پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان که به میزبانی این اداره کل برگزار شد، با تأکید بر اهمیت جایگاه مدرسه در تربیت دانش‌آموزان اظهار کرد: اگر بتوانیم در مدرسه دانش‌آموز را به‌درستی تربیت کنیم، آثار این تربیت در سال‌های بعد در دانشگاه، جامعه و عرصه‌های مختلف کشور دیده خواهد شد و بسیاری از نیروهای توانمند و اثرگذار آینده از همین مسیر تربیت می‌شوند.

وی با اشاره به ضرورت توجه جدی به مسائل تربیتی و فرهنگی افزود: امروز دانش‌آموزان با مسائل و پرسش‌های مختلفی مواجه هستند و نمی‌توان صرفاً با محدود کردن فضای مجازی با این مسائل مواجه شد، بلکه باید دانش‌آموز را نسبت به شرایط روز آگاه کرد و قدرت تحلیل و پاسخ‌گویی به شبهات را در او تقویت کرد.

رئیس دفتر شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان سمنان با اشاره به اهمیت آموزش و پرورش در شکل‌دهی به آینده کشور خاطرنشان کرد: دشمن نیز اهمیت آموزش و پرورش را به‌خوبی درک کرده و برای اثرگذاری بر نسل دانش‌آموز برنامه‌ریزی می‌کند؛ بنابراین ما نیز باید در مسیر تربیت دانش‌آموزانی آگاه، توانمند و برخوردار از قدرت تحلیل، جدی‌تر عمل کنیم.

فاطمی‌نیا بر ضرورت تداوم ارتباط ائمه جمعه با مجموعه آموزش و پرورش تأکید کرد و گفت: حضور در مدارس و گفت‌وگو با معلمان و دانش‌آموزان می‌تواند بسیار اثرگذار باشد و ائمه جمعه باید در طول سال ارتباط خود را با مجموعه آموزش و پرورش حفظ کنند و این ارتباط صرفاً به حضورهای مناسبتی محدود نشود.

وی افزود: ائمه جمعه می‌توانند با حضور در مدارس و گفت‌وگو با معلمان، به تبیین مسائل و رفع ابهامات کمک کنند؛ چراکه وقتی معلم نسبت به مسائل مختلف توجیه و آگاه باشد، می‌تواند این آگاهی را به دانش‌آموزان منتقل کند و در فرآیند تربیت آنان نقش مؤثرتری ایفا کند.