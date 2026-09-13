اصلاح دلار، افسار طلا را کشید؛ سکه ۴.۸ میلیون تومان ارزان شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ قیمت لحظه‌ای هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار داخلی با کاهش ۴۳۷ هزار و ۱۱۹ تومانی به ۲۳ میلیون و ۵۶۵ هزار و ۳۰۰ تومان رسید و سکه تمام طرح جدید نیز با افت ۴ میلیون و ۸۳۷ هزار و ۱۷۸ تومانی، ۲۳۴ میلیون تومان معامله شد؛ این کاهش هم‌زمان با افت ۳ هزار تومانی دلار آزاد و رسیدن آن به محدوده ۲۳۱ هزار تومان رقم خورده است.

بر اساس این گزارش قیمت‌ها در بازار داخلی طلا و سکه در جریان معاملات جاری با کاهش همراه شده‌اند، اما بازار جهانی طلا به دلیل تعطیلی پایان هفته میلادی بسته است و اونس جهانی طلا در محدوده ۴ هزار و ۳۴۸ دلار قرار دارد.

در چنین شرایطی، دلار عامل اصلی افت قیمت‌ها بوده است. در معاملات امروز، دلار بازار آزاد با افت ۳ هزار تومانی به محدوده ۲۳۱ هزار تومان رسیده و همین کاهش، انتظارات معامله‌گران داخلی طلا و سکه را پایین آورده است.

بر اساس آخرین داده‌های تابلو معاملات اتحادیه طلا، مظنه تهران در معاملات جاری با کاهش یک میلیون و ۸۹۳ هزار و ۴۲۹ تومانی نسبت به میانگین روز گذشته، به ۱۰۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان رسیده است و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۴۳۷ هزار و ۱۱۹ تومان کاهش یافته و با نرخ ۲۳ میلیون و ۵۶۵ هزار و ۳۰۰ تومان معامله می‌شود.

هر گرم طلای ۲۴ عیار هم در ادامه روند نزولی بازار، ۵۸۲ هزار و ۵۷۲ تومان ارزان شده و به ۳۱ میلیون و ۴۱۷ هزار تومان رسیده است. درصد کاهش مظنه تهران، طلای ۱۸ عیار و طلای ۲۴ عیار نسبت به میانگین روز گذشته، یکسان و معادل ۱.۸۲ درصد بوده است.

در بازار سکه، سکه تمام طرح جدید با قیمت لحظه‌ای ۲۳۴ میلیون تومان معامله می‌شود که نسبت به میانگین روز گذشته ۴ میلیون و ۸۳۷ هزار و ۱۷۸ تومان کاهش دارد. این سکه از نظر ارزش ریالی، بیشترین افت را در میان اقلام مورد بررسی ثبت کرده و کاهش آن معادل ۲.۰۳ درصد بوده است.

سکه تمام طرح قدیم نیز با کاهش ۳ میلیون و ۹۵۳ هزار و ۶۷۷ تومانی، به ۲۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. قیمت این سکه نسبت به میانگین روز گذشته ۱.۶۷ درصد افت کرده است.

نیم‌سکه در معاملات لحظه‌ای بازار ۱۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد و نسبت به روز گذشته ۲ میلیون و ۲۸۳ هزار و ۴۱۹ تومان، معادل ۱.۸۷ درصد، کاهش یافته است. ربع‌سکه نیز با افت یک میلیون و ۶۶۳ هزار و ۵۶۳ تومانی، به ۶۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده و با کاهش ۲.۵۸ درصدی، بیشترین افت درصدی را در میان انواع سکه ثبت کرده است.

سکه یک گرمی کمترین تغییر را در معاملات جاری داشته است. این سکه با کاهش ۹۴۷ تومانی نسبت به میانگین روز گذشته، همچنان در محدوده ۳۴ میلیون تومان معامله می‌شود و تغییر آن از نظر معاملاتی ناچیز است.

با توجه به بسته بودن بازار جهانی و ثبات نسبی اونس، روند قیمت‌ها در بازار داخلی تا زمان بازگشایی معاملات جهانی، بیش از هر چیز به نوسان دلار آزاد وابسته خواهد بود. در صورتی که دلار محدوده ۲۳۰ هزار تومان را از دست بدهد، بازار طلا و سکه می‌تواند به روند اصلاحی خود ادامه دهد؛ اما بازگشت نرخ ارز به سطوح بالاتر، زمینه توقف افت قیمت‌ها را فراهم خواهد کرد.