کاهش قیمت سکه و طلای داخلی زیر فشار اونس؛ دلار فعلاً آرام گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلای داخلی در روز سه‌شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ تحت تأثیر ثبات نسبی دلار در کانال ۲۳۰ هزار تومان و کاهش قیمت اونس جهانی طلا، شاهد افت نرخ طلا و سکه است؛ به‌گونه‌ای که کاهش اونس در شرایطی که بازار ارز وارد فاز استراحت شده، اثر بیشتری بر قیمت طلای داخلی گذاشته است.

در لحظه تنظیم این گزارش، دلار بازار آزاد با تغییر محسوسی نسبت به روز گذشته همراه نشده و در کانال ۲۳۰ هزار تومان قرار دارد. در مقابل، اونس جهانی طلا با کاهش همراه شده و به ۴۲۸۲ دلار رسیده است؛ رقمی که نسبت به میانگین قیمت روز گذشته ۱۴.۶۸ دلار معادل ۰.۳۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.

کاهش اونس جهانی در حالی رخ داده است که بازارهای جهانی در آستانه تصمیم فدرال رزرو آمریکا درباره نرخ بهره قرار دارند و معامله‌گران نسبت به چشم‌انداز سیاست پولی این بانک مرکزی حساس شده‌اند. در چنین شرایطی، افت اونس به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر طلای داخلی، فشار کاهشی بیشتری بر بازار داخل وارد کرده است.

کاهش قیمت طلا در بازار داخلی

مظنه تهران در لحظه تنظیم گزارش به ۱۰۰ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان رسیده که نسبت به میانگین قیمت روز گذشته ۸۴۵ هزار و ۱۹ تومان، معادل ۰.۸۴ درصد کاهش داشته است.

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با کاهش ۱۹۵ هزار و ۱۰۳ تومانی نسبت به میانگین روز گذشته، ۲۳ میلیون و ۱۶۱ هزار و ۳۰۰ تومان قیمت خورده است. این کاهش معادل ۰.۸۴ درصد است.

همچنین هر گرم طلای ۲۴ عیار ۳۰ میلیون و ۸۷۸ هزار تومان معامله می‌شود که نسبت به میانگین روز گذشته ۲۶۰ هزار و ۳۸۲ تومان، معادل ۰.۸۴ درصد پایین‌تر است.

مقایسه روند امروز نشان می‌دهد که بازار طلای داخلی فعلاً واکنش پررنگی به قرار گرفتن دلار در کانال ۲۳۰ هزار تومان نشان نداده و کاهش اونس جهانی توانسته اثر بیشتری بر قیمت‌ها بگذارد.

سکه در مسیر نزولی

در بازار سکه نیز روند کاهشی قیمت‌ها ادامه دارد. سکه طرح قدیم در لحظه تنظیم گزارش ۲۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد که نسبت به میانگین روز گذشته ۳ میلیون و ۸۱۲ هزار و ۳۰ تومان، معادل ۱.۶۵ درصد کاهش یافته است.

سکه طرح جدید نیز با افت ۱.۹۳۱ میلیون تومانی، ۲۳۱ میلیون تومان قیمت خورده و کاهش آن نسبت به میانگین روز گذشته ۰.۸۳ درصد بوده است.

نیم‌سکه با قیمت ۱۱۷ میلیون تومان معامله می‌شود که ۱.۷۱۴ میلیون تومان، معادل ۱.۴۴ درصد، پایین‌تر از میانگین روز گذشته است.

ربع‌سکه نیز ۶۲ میلیون تومان قیمت دارد و نسبت به میانگین روز گذشته ۹۵۳ هزار و ۷۷۸ تومان، معادل ۱.۵۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

سکه یک گرمی نیز در لحظه تنظیم گزارش ۳۳ میلیون تومان قیمت دارد که نسبت به میانگین روز گذشته ۲۱۹ هزار و ۹۲۵ تومان، معادل ۰.۶۶ درصد افت کرده است.

در مجموع، بازار طلای داخلی امروز با دو سیگنال متفاوت روبه‌رو است؛ دلار پس از رشدهای اخیر در کانال ۲۳۰ هزار تومان وارد فاز استراحت شده و تغییر محسوسی نسبت به روز گذشته ندارد، در حالی که کاهش اونس جهانی فشار کاهشی بیشتری بر طلا و سکه وارد کرده است. از این رو، در شرایط فعلی، مسیر اونس جهانی و واکنش بازارها به تصمیم فدرال رزرو می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌تری در روند کوتاه‌مدت طلای داخلی داشته باشد.

شایان ذکر است تمامی قیمت‌ها در این گزارش لحظه‌ای بوده و در زمان تنظیم گزارش ثبت شده‌اند و ممکن است در ادامه معاملات تغییر کنند.