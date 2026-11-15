به گزارش خبرنگار مهر، بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد هر گرم طلای ۱۸ عیار که دیروز ۲۴ میلیون و ۷۴۲ هزار و ۷۰۰ تومان قیمت داشت، امروز با کاهش ۱۵۹ هزار و ۳۰۰ تومانی به ۲۴ میلیون و ۵۸۳ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است.

همچنین هر گرم طلای ۲۴ عیار از ۳۲ میلیون و ۹۸۶ هزار تومان در روز گذشته به ۳۲ میلیون و ۷۷۴ هزار تومان کاهش یافته و افت ۲۱۲ هزار تومانی را ثبت کرده است. مظنه تهران نیز که در معاملات روز شنبه ۱۰۷ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان بود، امروز با کاهش ۶۹۰ هزار تومانی به ۱۰۶ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان رسیده است.

در بازارهای جهانی، هر اونس طلا با افزایش یک‌دلاری نسبت به نرخ ۳ هزار و ۸۸۳ دلاری روز گذشته، به ۳ هزار و ۸۸۴ دلار رسیده است؛ با این حال، افزایش محدود بهای اونس نتوانسته مانع کاهش قیمت طلا در بازار داخلی شود.

بازار سکه نیز امروز عمدتا با کاهش قیمت همراه بود. سکه تمام طرح جدید که روز گذشته ۲۵۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله می‌شد، امروز با افت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی به ۲۵۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است.

سکه طرح قدیم نیز بیشترین کاهش قیمت را در میان قطعات سکه تجربه کرده و با افت ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی از ۲۴۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در روز شنبه به ۲۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است.

همچنین قیمت نیم‌سکه با کاهش ۶۰۰ هزار تومانی به ۱۳۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و ربع‌سکه با افت ۵۰۰ هزار تومانی به ۷۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. سکه گرمی اما برخلاف سایر قطعات، بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۳۷ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

در مجموع، بررسی معاملات نشان می‌دهد بازار طلا و سکه در ۲۴ آبان‌ماه با وجود افزایش جزئی بهای اونس جهانی، روندی کاهشی را تجربه کرده است. در این میان، کاهش ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی سکه طرح قدیم و افت قیمت طلای ۱۸ عیار از مهم‌ترین تغییرات بازار امروز به شمار می‌رود.