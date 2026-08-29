زور اونس به دلار نرسید؛ قیمت طلای داخلی دوباره بالا رفت

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا در حالی امروز شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۵ با افزایش قیمت طلای داخلی و سکه همراه شده که اونس جهانی طلا در معاملات شب گذشته با افت بیش از ۳ درصدی مواجه شده است؛ با این حال رشد بیش از ۲ درصدی دلار، اثر کاهش اونس را خنثی کرده است.

اونس جهانی طلا در آخرین معاملات خود در شب گذشته با کاهش ۱۴۶.۴۴ دلاری معادل ۳.۱۸ درصد، به ۴ هزار و ۴۵۴ دلار رسید. در مقابل، دلار در بازار آزاد امروز با رشد بیش از ۲ درصدی و افزایش بیش از ۴۳۰۰ تومان، به محدوده ۲۰۵ هزار تومان نزدیک شده است.

ترکیب کاهش اونس جهانی و افزایش نرخ ارز نشان می‌دهد که در شرایط فعلی، بازار داخلی طلا بیش از آنکه از افت اونس اثر بپذیرد، تحت تأثیر رشد نرخ دلار قرار گرفته است.

بر اساس آخرین قیمت‌های بازار، مظنه تهران با افزایش ۲۷۷ هزار و ۵۵۹ تومانی معادل ۰.۲۹ درصد، به ۹۴ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان رسیده است.

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با افزایش ۶۴ هزار و ۶۴ تومانی معادل ۰.۲۹ درصد، ۲۱ میلیون و ۸۲۴ هزار و ۷۰۰ تومان قیمت خورده است.

طلای ۲۴ عیار نیز با رشد ۸۵ هزار و ۱۷۸ تومانی معادل ۰.۲۹ درصد، به ۲۹ میلیون و ۹۶ هزار تومان رسیده است.

در بازار سکه نیز سکه طرح قدیم با افزایش ۶۵ هزار و ۴۱۱ تومانی معادل ۰.۰۳ درصد، ۲۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله می‌شود و سکه طرح جدید با رشد ۴۲۴ هزار و ۶۸۶ تومانی معادل ۰.۲ درصد، به ۲۱۷ میلیون تومان رسیده است.

نیم‌سکه با افزایش ۴۳۹ هزار و ۳۳۱ تومانی معادل ۰.۴ درصد، ۱۱۱ میلیون تومان قیمت دارد و ربع‌سکه نیز با رشد ۵۹ هزار و ۹۷۲ تومانی معادل ۰.۱ درصد، به ۶۰ میلیون تومان رسیده است.

سکه یک گرمی بیشترین رشد روزانه در میان انواع سکه را ثبت کرده و با افزایش ۳۶۶ هزار و ۱۰۹ تومانی معادل ۱.۲ درصد، ۳۱ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

با این حال، بررسی روند امروز بازار طلا باید با احتیاط انجام شود؛ چرا که امروز شنبه ۷ شهریور است، بازارهای جهانی تعطیل بوده و تا روز دوشنبه فعالیت عادی خود را از سر نمی‌گیرند و بازار داخلی نیز در آستانه تعطیلی رسمی قرار دارد (فردا یکشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۵ به مناسبت میلاد حضرت محمد مصطفی (ص) و ولادت امام جعفر صادق (ع) تعطیل رسمی است).

بنابراین معاملات امروز بازار داخلی در شرایطی انجام می‌شود که بازار جهانی طلا مرجع تازه‌ای برای قیمت اونس ارائه نمی‌کند و از سوی دیگر، حجم معاملات داخلی نیز به دلیل نیمه‌تعطیل بودن بازار می‌تواند با روزهای عادی متفاوت باشد.

بر این اساس، قیمت‌های ثبت‌شده امروز لزوماً بیانگر روند قطعی بازار در آغاز معاملات این هفته نیست و برای ارزیابی دقیق‌تر مسیر طلا باید واکنش اونس جهانی و دلار پس از بازگشایی بازارهای جهانی و داخلی در روزهای آینده مورد توجه قرار گیرد.