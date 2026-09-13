مردم خواستار ثبات بیشتر در شبکه برق هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله حبیب الله شعبانی موثقی ظهر یکشنبه در نشست ویژه ائمه جمعه استان با مدیران ارشد صنایع آب و برق، بر لزوم همکاری تنگاتنگ میان نهادهای مسئول و مردم در مدیریت منابع حیاتی تاکید کرد.
وی در این نشست با اشاره به چالشهای پیشروی استان در حوزه انرژی، مدیریت هوشمندانه مصرف را کلید عبور از بحرانهای احتمالی دانست.
امام جمعه همدان در بخش مربوط به حوزه آب با ارجاع به آمار مصرف، خاطرنشان کرد: نباید مسئله مدیریت منابع آب را تنها به بخش مصرف خانگی محدود دانست.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه بخش عمده مصرف آب در استان در حوزه کشاورزی قرار دارد، مدیریت مصرف باید با رویکردی جامع و فراتر از محدوده شهری انجام شود.
نماینده ولی فقیه در استان همدان در خصوص حوزه انرژی الکتریکی، ضمن تقدیر از همراهی مناسب شهروندان در مدیریت مصرف بر ضرورت کنترل مصرفهای غیرضروری در سطح شهر تاکید کرد و افزود: بخشی از روشناییهای شهری که ماهیت غیرضروری دارند قابل کاهش و مدیریت هستند و این اقدام میتواند فشار بر شبکه برق را کاهش دهد.
وی همچنین با اشاره به انتظارات مردمی در فصلهای گرم، خاطرنشان کرد: با خنک شدن تدریجی هوا مردم انتظار دارند شاهد کاهش چشمگیر خاموشیها و ثبات بیشتر در شبکه برق باشند.
آیتالله شعبانی با اشاره به سیاستهای دولت در حوزه انرژی، توسعه استفاده از پنلهای خورشیدی را اقدامی راهبردی و مثبت دانست و خواستار تداوم و استمرار این مسیر به منظور کاهش وابستگی به منابع فسیلی شد.
امام جمعه همدان با یادآوری روحیات جمعی مردم از همراهی و صبوری شهروندان در شرایط دشوار و بحرانی قدردانی کرد و ادامه داد: همانگونه که مردم در شرایط جنگی و بحرانی همراهی کردند اکنون نیز در مدیریت منابع ملی نقش مهمی ایفا میکنند که این همراهی مستحق سپاسگزاری است.
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