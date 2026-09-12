به گزارش خبرنگار مهر، طهمورث لاهوتی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران امروز در جمع خبرنگاران از پیشبینی تمهیداتی برای تامین انرژی مورد نیاز واحدهای صنعتی در ماههای سرد سال خبر داد و گفت: میزان ذخایر سوخت واحدهای مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی احصا شده و اطلاعات آن در اختیار معاونت مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.
لاهوتی اظهار کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده و با هماهنگی معاونت مربوطه در وزارت صمت و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، قرار است سوخت مورد نیاز واحدهای صنعتی طی دو ماه آینده و متناسب با میزان ذخیره موجود در هر واحد تامین شود.
وی با اشاره به محدودیت ظرفیت ذخیرهسازی در بخشی از صنایع کوچک و متوسط افزود: بسیاری از بنگاههای مستقر در نواحی صنعتی امکان ذخیره سوخت برای سه یا چهار ماه را ندارند و نمیتوان انتظار داشت که نیاز خود را برای چنین دورهای از قبل تامین کنند. بنابراین لازم است پس از مصرف ذخایر موجود، فرآیند تامین مجدد سوخت از سوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی بدون وقفه انجام شود.
لاهوتی یکی دیگر از راهکارهای مورد بررسی برای کاهش آسیبپذیری واحدهای صنعتی در برابر محدودیت انرژی را افزایش امکان ذخیره گاز مایع دانست و گفت: ایجاد مخازن ذخیره گاز مایع برای بنگاهها هزینهبر است، اما برای واحدهایی که استمرار فعالیت آنها به تامین برق و انرژی وابسته است، در حال فراهم کردن زمینه ایجاد این ظرفیت در داخل مجموعهها هستیم تا در صورت محدودیت دسترسی به سوخت مایع، امکان استفاده از ذخایر جایگزین وجود داشته باشد.
خاموشیها در اغلب شهرکهای هدف نصف شد
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران همچنین به آخرین وضعیت برقرسانی به شهرکهای صنعتی اشاره کرد و گفت: در نتیجه اجرای دستور رئیسجمهور و اختصاص حدود ۵۰۰ مگاوات برق جدید به شهرکها و نواحی صنعتی، تعداد خاموشیهای برنامهریزیشده در ۴۸ شهرک صنعتی از دو روز به یک روز در هفته کاهش پیدا کرده است.
وی تاکید کرد: اجرای این برنامه در همه شهرکها یکسان نبوده است و افزود: در برخی مناطق، مشکلات فنی اعلامشده از سوی شرکتهای برق منطقهای یا شرکتهای توزیع نیروی برق استانها باعث شده است قطعی برق همچنان دو روز در هفته باشد، اما در بخش عمده شهرکهای مشمول، کاهش خاموشی به یک روز عملیاتی شده است.
لاهوتی با تاکید بر اینکه هدف صنعت، حذف کامل محدودیت برق است، گفت: توقف قطعی برق شهرکهای صنعتی همچنان مطالبه ماست و اینکه چه زمانی امکان تحقق این هدف وجود خواهد داشت، موضوعی است که وزارت نیرو باید درباره آن اعلام نظر کند.
صنعت در انتظار سناریوی تامین گاز در فصل سرد
وی در ادامه درباره چشمانداز تامین گاز صنایع در زمستان بیان کرد: آسیبهایی که در جریان جنگ به برخی مراکز و تاسیسات موثر در تامین گاز شبکه سراسری وارد شده و همچنین کاهش ظرفیت بعضی از این مراکز، احتمال ایجاد محدودیت در گازرسانی را افزایش داده است.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تاکید کرد: رفع این مشکل در درجه نخست یک موضوع فنی است و وزارت نفت باید در سریعترین زمان ممکن برای جبران کاهش ظرفیتها و برطرف کردن مشکلات موجود اقدام کند.
به گفته لاهوتی، در کنار اقدامات مربوط به شبکه گاز، دو راهکار برای مدیریت ریسک کمبود انرژی صنایع دنبال میشود؛ نخست فراهم کردن امکان ذخیره گاز مایع در واحدهای صنعتی و دوم استفاده از مخازن موجود برای ذخیره سوخت مایع تا بنگاهها در زمان اعمال محدودیت، امکان تامین بخشی از انرژی مورد نیاز خود را داشته باشند.
هشدار درباره فشار هزینه انرژی بر تولید
لاهوتی در بخش دیگری از سخنان خود، افزایش قیمت حاملهای انرژی را از عوامل موثر بر افزایش هزینه تولید دانست و گفت: هرگونه افزایش در قیمت انرژی، مستقیماً بر هزینه تمامشده محصولات اثر میگذارد و در صورت تداوم میتواند توان رقابت صنایع را کاهش دهد.
وی افزود: این موضوع در شرایطی که بنگاههای صنعتی همزمان با محدودیتهایی در مبادلات تجاری بینالمللی مواجه هستند، اهمیت بیشتری پیدا میکند و افزایش هزینه انرژی میتواند فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با اشاره به موضع بخش صنعت در این زمینه گفت: انتظار فعالان صنعتی این است که وزارتخانههای نیرو و نفت در شرایط فعلی از افزایش قیمت حاملهای انرژی برای صنایع خودداری کنند، زیرا چنین اقدامی میتواند آثار منفی قابل توجهی بر تولید داشته باشد.
لاهوتی تاکید کرد: پیامد افزایش هزینه انرژی فقط به هزینههای جاری بنگاهها محدود نمیشود، بلکه میتواند تصمیم سرمایهگذاران برای ایجاد واحدهای جدید را نیز تحت تاثیر قرار دهد و از سوی دیگر، سرمایهگذاریهای انجامشده در واحدهای موجود را با خطر بیشتری مواجه کند. از این رو، در سیاستگذاری حوزه انرژی باید توان تولید، شرایط اقتصادی بنگاهها و ضرورت حفظ مزیت رقابتی صنعت همزمان مورد توجه قرار گیرد.
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