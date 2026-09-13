واکنش مشاور رئیس امارات به دیدار پزشکیان با بن زاید

به گزارش خبرگزاری مهر، انور قرقاش مشاور رئیس امارات در حساب کاربری خود در ایکس به دیدار خالد بن محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در حاشیه اجلاس بریکس واکنش نشان داد.

قرقاش نوشت: دیدار خالد بن محمد بن زاید با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در حاشیه اجلاس در چارچوب دیدارهای وی با سران کشورهای شرکت کننده، نشان دهنده رویکرد امارات مبتنی بر دو رکن بازدارندگی و دیپلماسی است. چرا که هیچ کدام بدون دیگری کارآمد نخواهد بود.

وی ادامه داد: بازدارندگی، اعتبار دیپلماسی را تقویت می‌کند و دیپلماسی نیز زمانی موفق خواهد بود که از موضع برابری و توانمندی آغاز شود تا در نهایت، بهترین راه را برای دستیابی به امنیت منطقه‌ای باثبات و پایدار شکل دهد.

قرقاش افزود: باید اشاره کرد که رئیس جمهور پزشکیان در جریان بحران جاری، مواضع و اظهاراتی متعادل و عقلانی اتخاذ کرده است. مواضعی که در این مرحله حساس نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.

گفتنی است که مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران در جریان حضور در اجلاس سران بریکس با خالد بن محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی دیدار و گفتگو کرد.