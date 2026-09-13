منابع طبیعی تهران: ۵۰۰ هکتار از اراضی دماوند آزادسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا بیانی، بعد از ظهر یکشنبه، در حاشیه مراسم گرامیداشت شهدای مدرسه میناب و مراسم درختکاری در مدرسه طرح نو پردیس اظهار کرد: شهرستان پردیس حدود ۴۰۰ هکتار جنگلکاری و نزدیک به ۶ هزار هکتار مرتع دارد.
وی با اشاره به اجرای طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت افزود: در این طرح سالانه نزدیک به ۳۰۰ هزار هکتار در کشور درختکاری میشود و طی سه سال گذشته بیش از ۵۰۰ میلیون نهال توسط سازمان منابع طبیعی تولید شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران ادامه داد: از ابتدای اجرای برنامههای درختکاری، پویشهای مختلفی در کشور آغاز میشود و این پویشها با توجه به مناسبتهای مختلف تا ۱۵ اسفندماه ادامه خواهد داشت.
بیانی از انعقاد تفاهمنامه با اداره کل آموزش و پرورش استان تهران و شهر تهران خبر داد و گفت: بر اساس این تفاهمنامه، برنامههای درختکاری و پویشهای مرتبط در مدارس مختلف استان تهران اجرا خواهد شد.
وی درباره اقدامات انجامشده برای صیانت از اراضی منابع طبیعی استان تهران عنوان کرد: آخرین آزادسازی انجامشده مربوط به حدود ۵۰۰ هکتار از اراضی دماوند بود که ارزش این اراضی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران افزود: در منطقه لواسانات نیز یک ساختمان غیرمجاز به ارزش نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان خلعید و تخریب شد.
بیانی با هشدار به زمینخواران تصریح کرد: با هماهنگی مراجع قضایی و دستگاههای نظارتی، موضوع صیانت از اراضی منابع طبیعی را با جدیت دنبال میکنیم و اجازه تصرف دوباره این اراضی در استان تهران را نخواهیم داد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیشبینیهای انجامشده درباره وضعیت خشکسالی گفت: به احتمال قوی امسال شرایط خشکسالی مانند سالهای گذشته را در کشور نخواهیم داشت.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با اشاره به جمعیت و پراکندگی بالای جمعیت در استان تهران بیان کرد: با توجه به شرایط استان، عملیات ویژهای در حوزه آبخیزداری مورد نیاز است و با هماهنگی استانداری تهران و دستگاههای مرتبط، اجرای طرحهای آبخیزداری در دامنه جنوبی البرز دنبال خواهد شد.
بیانی ادامه داد: در حال حاضر با همکاری قرارگاه امام حسن مجتبی(ع)، عملیات آبخیزداری در ۶ حوزه و با اجرای ۶ پروژه در استان تهران، از جمله در فیروزکوه، دماوند و شهر تهران، در حال انجام است.
وی درباره توسعه انرژیهای خورشیدی نیز خاطرنشان کرد: با هماهنگی معاونت اقتصادی استانداری تهران، تاکنون در بیش از هزار و ۷۰۰ هکتار برای اجرای طرحهای مرتبط با انرژی خورشیدی اقدام شده است و این روند ادامه خواهد داشت تا سهم حدود ۷ هزار هکتاری استان تهران در این حوزه, محقق شود.
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