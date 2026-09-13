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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۳۱

منابع طبیعی تهران: ۵۰۰ هکتار از اراضی دماوند آزادسازی شد

منابع طبیعی تهران: ۵۰۰ هکتار از اراضی دماوند آزادسازی شد

دماوند- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران از آزادسازی ۵۰۰ هکتار از اراضی منابع طبیعی دماوند به ارزش ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا بیانی، بعد از ظهر یکشنبه، در حاشیه مراسم گرامیداشت شهدای مدرسه میناب و مراسم درختکاری در مدرسه طرح نو پردیس اظهار کرد: شهرستان پردیس حدود ۴۰۰ هکتار جنگل‌کاری و نزدیک به ۶ هزار هکتار مرتع دارد.

وی با اشاره به اجرای طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت افزود: در این طرح سالانه نزدیک به ۳۰۰ هزار هکتار در کشور درختکاری می‌شود و طی سه سال گذشته بیش از ۵۰۰ میلیون نهال توسط سازمان منابع طبیعی تولید شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران ادامه داد: از ابتدای اجرای برنامه‌های درختکاری، پویش‌های مختلفی در کشور آغاز می‌شود و این پویش‌ها با توجه به مناسبت‌های مختلف تا ۱۵ اسفندماه ادامه خواهد داشت.

بیانی از انعقاد تفاهم‌نامه با اداره کل آموزش و پرورش استان تهران و شهر تهران خبر داد و گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه، برنامه‌های درختکاری و پویش‌های مرتبط در مدارس مختلف استان تهران اجرا خواهد شد.

وی درباره اقدامات انجام‌شده برای صیانت از اراضی منابع طبیعی استان تهران عنوان کرد: آخرین آزادسازی انجام‌شده مربوط به حدود ۵۰۰ هکتار از اراضی دماوند بود که ارزش این اراضی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران افزود: در منطقه لواسانات نیز یک ساختمان غیرمجاز به ارزش نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان خلع‌ید و تخریب شد.

بیانی با هشدار به زمین‌خواران تصریح کرد: با هماهنگی مراجع قضایی و دستگاه‌های نظارتی، موضوع صیانت از اراضی منابع طبیعی را با جدیت دنبال می‌کنیم و اجازه تصرف دوباره این اراضی در استان تهران را نخواهیم داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیش‌بینی‌های انجام‌شده درباره وضعیت خشکسالی گفت: به احتمال قوی امسال شرایط خشکسالی مانند سال‌های گذشته را در کشور نخواهیم داشت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با اشاره به جمعیت و پراکندگی بالای جمعیت در استان تهران بیان کرد: با توجه به شرایط استان، عملیات ویژه‌ای در حوزه آبخیزداری مورد نیاز است و با هماهنگی استانداری تهران و دستگاه‌های مرتبط، اجرای طرح‌های آبخیزداری در دامنه جنوبی البرز دنبال خواهد شد.

بیانی ادامه داد: در حال حاضر با همکاری قرارگاه امام حسن مجتبی(ع)، عملیات آبخیزداری در ۶ حوزه و با اجرای ۶ پروژه در استان تهران، از جمله در فیروزکوه، دماوند و شهر تهران، در حال انجام است.

وی درباره توسعه انرژی‌های خورشیدی نیز خاطرنشان کرد: با هماهنگی معاونت اقتصادی استانداری تهران، تاکنون در بیش از هزار و ۷۰۰ هکتار برای اجرای طرح‌های مرتبط با انرژی خورشیدی اقدام شده است و این روند ادامه خواهد داشت تا سهم حدود ۷ هزار هکتاری استان تهران در این حوزه, محقق شود.

کد مطلب 6946071

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