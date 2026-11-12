به گزارش خبرنگار مهر، سردار ماشاءالله آرمند، از فرماندهان دفاع مقدس، در مراسم گرامیداشت شهدا با اشاره به جایگاه شهادت در فرهنگ اسلامی اظهار کرد: شهادت هنر مردان خدا و میدان‌داران عرصه ایمان است؛ مسیری که انسان را به مرحله‌ای از کمال و سعادت می‌رساند و نام و یاد او را برای همیشه ماندگار می‌کند.

وی با بیان اینکه شهدا برای برگزاری مراسم و بزرگداشت‌های دنیوی به این برنامه‌ها نیازی ندارند، افزود: این ما هستیم که برای زنده نگه‌داشتن یاد شهدا و بهره‌گیری از سیره آنان به چنین مجالسی نیاز داریم؛ چراکه شهدا مسیر عشق و بندگی را پیموده‌اند و یادآوری زندگی آنان می‌تواند راهنمای ما در مسیر پرپیچ‌وخم زندگی باشد.

آرمند با اشاره به برخی روایت‌ها از کرامت شهدا و تأثیر توسل به آنان در زندگی خانواده‌ها بیان کرد: ارتباط با شهدا نباید صرفاً به حضور در مراسم و یادبودها محدود شود؛ مهم آن است که یاد و راه آنان در ذهن و قلب ما زنده بماند و در رفتار و انتخاب‌های روزمره‌مان اثر بگذارد.

این فرمانده دوران دفاع مقدس با تأکید بر ویژگی‌های اخلاقی رزمندگان و شهدا تصریح کرد: شهدا اهل نمایش و خودنمایی نبودند و کارهای بزرگ آنان اغلب پس از شهادتشان برای دیگران آشکار می‌شد. آنان پیش از ورود به میدان عملیات، اهل دعا و مناجات بودند و اخلاص، حیا و دوری از ریا در زندگی‌شان جایگاه ویژه‌ای داشت.

وی با بیان اینکه بسیاری از شهدایی که امروز با عنوان شهدای گمنام شناخته می‌شوند، در حقیقت خوش‌نام‌ترین انسان‌ها هستند، گفت: گمنامی به معنای ناشناخته بودن شهدا نیست؛ این ما هستیم که باید با شناخت سیره و سبک زندگی آنان، جایگاه واقعی خود را در مسیر بندگی و خدمت پیدا کنیم.

آرمند با اشاره به نقش خانواده‌های شهدا در پشتیبانی از جبهه‌های دفاع مقدس خاطرنشان کرد: خانواده‌هایی که فرزندان خود را برای دفاع از کشور و انقلاب تقدیم کردند، با وجود همه دلبستگی‌ها و دشواری‌ها پای آرمان‌های خود ایستادند. این روحیه ایثار و ازخودگذشتگی باید برای نسل امروز روایت و تبیین شود.

مسئولیت نسل امروز در قبال شهدا و ولایت

وی در ادامه با اشاره به تفاوت رفتار مردم در صدر اسلام و نسل‌های پس از انقلاب اسلامی اظهار کرد: تاریخ اسلام سرشار از نمونه‌هایی است که در آن، برخی مردم و خواص در بزنگاه‌های حساس از امام و رهبر زمان خود حمایت نکردند؛ از تنها ماندن حضرت علی(ع) و امام حسین(ع) تا حوادثی که به شهادت اهل‌بیت(ع) انجامید.

این فرمانده دفاع مقدس افزود: مردم ایران با وجود اینکه پیامبر اسلام(ص) و اهل‌بیت(ع) را از نزدیک ندیده‌اند، در طول تاریخ ارادت و وفاداری خود را به اسلام و خاندان پیامبر نشان داده‌اند و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در مقاطع مختلف از نظام و رهبری حمایت کرده‌اند.

آرمند با اشاره به فراز و نشیب‌های چهار دهه گذشته کشور بیان کرد: ملت ایران در دوران دفاع مقدس، فتنه‌ها و حوادث مختلف، با وجود مشکلات و فشارها در صحنه حضور داشته‌اند. در هشت سال جنگ تحمیلی نیز کشور با محدودیت‌های فراوانی روبه‌رو بود، اما ایمان مردم، حضور نیروهای داوطلب و هدایت‌های امام خمینی(ره) زمینه ایستادگی در برابر دشمن را فراهم کرد.

وی با اشاره به نقش مردم در جنگ‌ها و حوادث سال‌های اخیر گفت: حضور مردم در میدان‌های دفاع از کشور و انقلاب، پشتوانه‌ای مهم برای عبور از تهدیدها و بحران‌هاست و این سرمایه اجتماعی باید با حفظ وحدت و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری پاس داشته شود.

شهدا؛ الگویی برای زندگی و ادای تکلیف

آرمند با اشاره به اینکه شهادت تنها به حضور در میدان نبرد نظامی محدود نیست، اظهار کرد: هر جا انسان برای انجام وظیفه الهی و دفاع از حق ایستادگی کند، میدان مبارزه شکل می‌گیرد. شهدای عرصه‌های مختلف از جمله دفاع مقدس، امنیت، سلامت، خدمت و حوادث جنگ‌های اخیر، هر یک در مسیر انجام تکلیف و دفاع از مردم و کشور گام برداشتند.

وی با اشاره به سخنان امام علی(ع) درباره جایگاه شهید و مسئولیت انسان در برابر خداوند، پیامبر و امامان افزود: ادای حق خداوند تنها به انجام ظاهری عبادات محدود نمی‌شود؛ بلکه باید در رفتار و سبک زندگی ما نمود پیدا کند. همچنین پاسداشت امانت‌های پیامبر اسلام(ص)، از جمله قرآن و اهل‌بیت(ع)، مسئولیتی است که نباید از آن غفلت کنیم.

این فرمانده دفاع مقدس با تأکید بر ضرورت انس با قرآن گفت: قرآن نباید تنها به کتابی برای نگهداری در خانه‌ها و مراسم‌ها تبدیل شود؛ باید آن را گشود، خواند و آموزه‌هایش را در زندگی به کار بست. حتی اگر فرصت خواندن یک صفحه در روز فراهم نیست، می‌توان با تلاوت یک آیه، ارتباط خود را با این کتاب الهی حفظ کرد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت پایبندی به ولایت خاطرنشان کرد: تاریخ بارها نشان داده است که تنها گذاشتن امام و رهبر جامعه چه پیامدهایی به دنبال دارد. همان‌گونه که برخی افراد در بزنگاه‌های تاریخی پشت امامان خود را خالی کردند، نسل امروز باید نسبت به مسئولیت خود در حمایت از حق و حفظ امانت ولایت آگاه باشد.

آرمند در پایان با اشاره به ضرورت انتقال فرهنگ ایثار به نسل جوان گفت: وصیت‌نامه‌ها، دست‌نوشته‌ها و زندگی‌نامه شهدا چراغ راه نسل امروز هستند. شهدا با رفتار و انتخاب‌های خود نشان دادند که برای دفاع از ارزش‌ها، ایمان و کشور باید اهل عمل بود؛ ازاین‌رو زنده نگه‌داشتن یاد آنان زمانی معنا پیدا می‌کند که سیره‌شان در زندگی فردی و اجتماعی ما جاری باشد.

