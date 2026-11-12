به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با طرح اظهاراتی تهدیدآمیز علیه کوبا گفت: «می‌خواهم پیش از ترک قدرت، پرونده کوبا را به پایان برسانم و امکان اجرای یک کارزار نظامی یک‌هفته‌ای علیه این کشور را بررسی خواهم کرد.»

ترامپ در حالی از احتمال اقدام نظامی علیه کوبا سخن گفته است که دولت وی طی ماه‌های گذشته فشارهای سیاسی و اقتصادی بر هاوانا را افزایش داده و خواستار تغییرات اساسی در ساختار سیاسی این کشور شده است.

دولت ترامپ همچنین با تشدید محدودیت‌های اقتصادی و فشار بر منابع تأمین نفت کوبا، تلاش کرده است این کشور را به پذیرش خواسته‌های واشنگتن وادار کند.

رئیس‌جمهور آمریکا پیش‌تر نیز از احتمال مداخله در کوبا سخن گفته و این کشور را هدف بعدی سیاست‌های مداخله‌جویانه واشنگتن توصیف کرده بود.

با این حال، ترامپ در اظهاراتی در سپتامبر گذشته مدعی شده بود که واشنگتن و هاوانا می‌توانند به توافق برسند و نیازی به استفاده از گزینه نظامی نخواهد بود.