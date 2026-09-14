خبرگزاری مهر، گروه استانها - حمیدرضا عبدالمنافی: حضور موشها در برخی معابر و جویهای شهری کرج، از یک تصویر ناخوشایند شهری فراتر رفته و به موضوعی مرتبط با بهداشت، مدیریت پسماند و کیفیت زندگی شهروندان تبدیل شده است؛ مسئلهای که در نقاطی مانند میدان کرج بیشتر به چشم میآید و ضرورت کنترل مستمر حیوانات موذی را یادآوری میکند.
برای بررسی وضعیت کنترل موشها در کرج، با جواد چپردار، عضو شورای اسلامی شهر کرج گفتگو کردیم؛ وی ضمن اشاره به افزایش مشاهده موشها در برخی نقاط، درباره وظایف شهرداری، عملکرد پیمانکار کنترل حیوانات موذی، محدودیت استفاده از سموم شیمیایی و ضرورت همکاری دستگاههای متولی بهداشت توضیح داد.
موشهای سرگردان کرج زیر ذرهبین شورا
چپردار با اشاره به پیگیری موضوع موشهای سرگردان در شهر اظهار کرد: این موضوع از مسائل مهمی است که چندین بار از سازمان پسماند درباره اقدامات انجامشده برای کنترل حیوانات موذی مطالبهگری شده است.
وی افزود: در فصل تابستان، وضعیت نظافت و پاکیزگی برخی نقاط شهر مناسب نبود و در بعضی مناطق، بهخصوص میدان کرج، حضور موشها به شکل محسوسی دیده میشود.
عضو شورای اسلامی شهر کرج با بیان اینکه مدیریت شهری در قبال کنترل حیوانات موذی مسئولیت دارد، گفت: بر اساس تکالیف تعیینشده، کنترل حیوانات موذی و سگهای بلاصاحب در حوزه مسئولیت شهرداری قرار دارد، اما دستگاههای دیگری نیز در این زمینه وظایفی دارند و باید برای حل مسئله همکاری کنند.
چپردار با تأکید بر ضرورت تفکیک وظایف دستگاهها گفت: بخش مربوط به کنترل بیماریهای ناشی از حیوانات موذی در حوزه تخصصی دستگاههای متولی سلامت قرار دارد .
این عضو شورای شهر کرج افزود: در عین حال، شهرداری باید وظایف خود را بهدرستی انجام دهد و اگر در محلهای با وجود امکانات و پیمانکار، حیوانات موذی همچنان به تعداد زیاد مشاهده میشوند، عملکرد مجموعه مربوطه باید مورد بررسی قرار گیرد.
برای کنترل موشها پیمانکار و بودجه داریم
چپردار با اشاره به اقدامات مدیریت شهری برای کنترل حیوانات موذی اظهار کرد: شهرداری برای این موضوع ردیف بودجه دارد و بر اساس ظرفیت شهر، پیمانکار متخصص نیز انتخاب شده است.
وی افزود: این پیمانکار از طریق فرآیند مناقصه و بر اساس شرایط و توانمندی علمی و تخصصی انتخاب شده و از نظر قرارداد، الزامات حقوقی و ضوابط بهداشتی و تخصصی لازم را دارد.
عضو شورای اسلامی شهر کرج مسئولیت مدیریت این پیمانکار را متوجه سازمان پسماند و معاونت خدمات شهری دانست و گفت: بخش قابل توجهی از معابر، جویها و نقاطی که محل حضور حیوانات موذی است، از طریق پیمانکار و روشهای مختلف کنترل میشود.
وی استفاده از سموم شیمیایی را یکی از روشهای کنترل موشها دانست و افزود: در کنار سایر روشها، از سموم نیز استفاده میشود، اما این روش محدودیتهایی دارد که نمیتوان از آن چشمپوشی کرد.
سمپاشی گسترده راهکار نیست
چپردار با اشاره به خطرات احتمالی استفاده گسترده از سموم شیمیایی در محیط شهری گفت: سموم شیمیایی در معابر، جویهای روباز و محل رفتوآمد مردم میتواند برای سلامت شهروندان خطراتی ایجاد کند.
وی افزود: اگر دغدغه سلامت مردم وجود نداشت، میتوانستیم با سمپاشی گسترده، جمعیت حیوانات موذی را به سرعت کاهش دهیم، اما چنین اقدامی بدون در نظر گرفتن ملاحظات بهداشتی امکانپذیر نیست.
عضو شورای شهر کرج تأکید کرد: بنابراین مشاهده موش در یک نقطه لزوماً به این معنا نیست که هیچ اقدامی انجام نشده است، بلکه باید مجموعهای از عوامل از جمله عملکرد پیمانکار، شرایط محیطی، وضعیت پسماند و محدودیتهای بهداشتی در نظر گرفته شود.
کنترل موشها نیازمند تصمیم هماهنگ است
چپردار با تأکید بر ضرورت نگاه هماهنگ به این مسئله اظهار کرد: اگر قرار است کنترل حیوانات موذی به شکل اساسی انجام شود، باید میان دستگاههای مختلف هماهنگی وجود داشته باشد.
وی افزود: پیمانکار و سازمان پسماند باید اطلاعات دقیقی از نقاط آلوده و میزان حضور حیوانات موذی داشته باشند تا اقدامات بر اساس اطلاعات واقعی و شناسایی کانونهای تجمع انجام شود.
عضو شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به ابعاد بهداشتی این مسئله گفت: وقتی عوامل تهدیدکننده سلامت از یک سطح مشخص فراتر میروند، دیگر نمیتوان آنها را فقط در یک نقطه مدیریت کرد و نیازمند برنامهریزی هماهنگ در سطح شهر، استان و کشور هستیم.
چپردار نقش شهروندان در شناسایی نقاط آلوده را مهم دانست و گفت: اگر مردم در کوچه یا محلهای با افزایش تعداد حیوانات موذی مواجه شدند و این موضوع برای آنها آزاردهنده بود، میتوانند موضوع را اطلاع دهند تا پیمانکار برای بررسی و اقدام اعزام شود.
موشهای کرج؛ معضلی که نباید عادی شود
حضور موشها در سطح شهر شاید در نگاه نخست تنها یک مزاحمت شهری به نظر برسد، اما تداوم آن میتواند نشانهای از مشکلات عمیقتر در حوزه پسماند، نظافت جویها، شرایط محیطی و نحوه نظارت بر پیمانکاران باشد.
حل این مسئله نیز تنها با یک اقدام مقطعی یا سمپاشی گسترده ممکن نیست؛ شناسایی کانونهای تجمع، مدیریت اصولی پسماند، نظارت مستمر بر پیمانکار، رعایت ملاحظات بهداشتی و همکاری دستگاههای متولی سلامت، حلقههایی هستند که در کنار یکدیگر میتوانند حضور موشها را در محلات کرج کنترل کنند.
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