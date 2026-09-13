حجت الاسلام کهنسال: جوانان سنگر اصلی مقابله با جنگ نرم دشمن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر کهنسال شامگاه یکشنبه و همزمان با شب صد و نود و هفتم تجمعات مردم لنگرود، با سلام و درود به روح ملکوتی رهبر شهید و شهدای راه حق و ملت ایران اظهار کرد: ملت بزرگ و قهرمان ایران، با ندای دشمن‌شکن «الله‌اکبر» باید پیام ایستادگی و مقاومت خود را به گوش جهانیان برساند.

حجت الاسلام کهنسال با اشاره به نقش ندای «الله‌اکبر» در پیروزی انقلاب اسلامی تصریح کرد: زمانی که دست ملت ایران خالی بود و امکانات نظامی در اختیار نداشتیم، همین مشت‌های گره‌کرده و همین ندای «الله‌اکبر» بود که در برابر دشمن ایستاد و ملت را به پیروزی رساند.

آینده انقلاب در دست جوانان است

این کارشناس مذهبی خطاب به جوانان بیان کرد: نخستین خطاب من به شما جوانان است؛ چراکه آینده‌داران این سرزمین هستید و قرار است آینده انقلاب و آینده ایران عزیز به دست شما رقم بخورد.

وی افزود: جوانان عزیز باید مراقب باشند؛ همان‌گونه که در جنگ نظامی، به لطف خداوند و ایستادگی ملت ایران دست برتر را داریم، در جنگ نرم شکست نخوریم. امروز یکی از مهم‌ترین میدان‌های جنگ نرم، فضای مجازی است و دشمن تلاش می‌کند از این بستر برای تأثیرگذاری بر فکر، باور و اراده جوانان استفاده کند.

حجت الاسلام کهنسال با بیان اینکه جوانان خود را باید سربازان امام زمان (عج) بدانند، خاطرنشان کرد: شما سربازان امام زمان هستید و امید آینده به همین جوانان است. رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر اهمیت نقش جوانان و مسئولیت آنان در آینده کشور تأکید کرده‌اند.

وی ادامه داد: جوان مؤمن و انقلابی باید بداند که میدان مبارزه فقط میدان جنگ نظامی نیست؛ دشمن در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و اجتماعی نیز در حال فعالیت است و باید در برابر این هجمه‌ها هوشیار بود.

امروز زمان عمل است

این کارشناس مذهبی با تأکید بر ضرورت تبدیل شعار به اقدام عملی اذعان کرد: امروز زمان عمل است؛ وقتی زمان عمل فرا می‌رسد، فقط موشک و تجهیزات نظامی کافی نیست، بلکه باید در میدان‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز حضور مؤثر داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: همان‌طور که ملت ایران در برابر تهدیدهای نظامی ایستاده و با قدرت از کشور دفاع می‌کند، در برابر دشمنی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز باید با وحدت و حضور در میدان، موضع خود را روشن کند.

کهنسال در پایان تأکید کرد: ملت ایران همچنان با صدای بلند «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» خواهد گفت و اجازه نخواهد داد دشمن در هیچ عرصه‌ای اراده و هویت این ملت را خدشه‌دار کند.