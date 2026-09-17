ابراهیمی: زمینه‌ سازی ظهور به آمادگی فردی و اجتماعی نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عظیم ابراهیمی شامگاه پنجشنبه همزمان با دویست و یکمین شب تجمعات در لنگرود، در سخنانی با موضوع مهدویت و ظهور امام زمان(عج)، به تبیین شرایط ظهور و نقش انقلاب اسلامی در بیداری ملتها پرداخت.
این کارشناس مذهبی با اشاره به موضوع مهدویت اظهار کرد: در بحث مهدویت با دو موضوع مهم مواجه هستیم؛ نخست شرایط ظهور امام زمان(عج) و دوم علائم ظهور آن حضرت که باید میان این دو موضوع تفاوت قائل شد.
حجت الاسلام ابراهیمی با اشاره به برخی روایات درباره یاران امام زمان(عج) بیان کرد: یکی از شرایطی که درباره ظهور مطرح شده، آماده شدن ۳۱۳ نفر از بهترین یاران امام زمان(عج) است. این افراد به عنوان یاران خاص و فرماندهان لشکر آن حضرت معرفی میشوند و ما نمیدانیم که آیا این تعداد در زمان حاضر فراهم شدهاند یا خیر.
وی ادامه داد: شرط دیگری که در روایات مطرح شده، فراهم شدن ۱۰ هزار نفر به عنوان لشکر امام زمان(عج) است. این لشکر، نخستین لشکر آن حضرت خواهد بود و در ادامه، لشکرهای دیگری جایگزین نیروهایی میشوند که در جریان جنگها به شهادت میرسند.
قیام خراسانی و یمانی؛ نشانههایی در روایات ظهور
این کارشناس مذهبی با اشاره به برخی علائم ظهور گفت: در روایات از قیام خراسانی، قیام یمانی و خروج پرچمهای سیاه از سمت خراسان به عنوان علائم ظهور یاد شده است.
وی افزود: برخی افراد، حرکتهای جاری در ایران و انقلاب اسلامی را با این روایات تطبیق میدهند و رهبر شهید و رهبر حاضر را در ادامه این حرکت معرفی میکنند، اما در بحث مهدویت باید میان علائم ظهور و شرایطی که زمینهساز ظهور است، تفاوت قائل شد.
حجت الاسلام ابراهیمی با اشاره به نهضت امام خمینی(ره) اظهار کرد: حرکت حضرت امام یک حرکت محدود به جغرافیایی به نام ایران نبود، بلکه ایشان نگاهی جهانی داشتند و مسیر تاریخ و معادلات سیاسی حاکم بر جهان را تغییر دادند.
وی بیان کرد: امام خمینی(ره) انقلاب اسلامی را به گونهای معماری کرد که این حرکت علاوه بر مردم ایران، ملتهای مسلمان و مردم جهان را نیز تحت تأثیر قرار دهد و زمینه آشنایی آنان با اسلام ناب محمدی فراهم شود.
خاطره عسگراولادی از آغاز نهضت امام خمینی(ره)
این کارشناس مذهبی با نقل خاطرهای از مرحوم عسگراولادی، از مبارزان دوران انقلاب و از یاران شهید نواب صفوی، گفت: مرحوم عسگراولادی نقل کرده بود که پس از شهادت نواب صفوی و منزوی شدن فدائیان اسلام، آنان رهبر مشخصی نداشتند تا اینکه حضرت امام خمینی(ره) حرکت خود را آغاز کرد.
حجت الاسلام ابراهیمی ادامه داد: بر اساس این خاطره، عسگراولادی پس از دیدار با امام خمینی(ره) تحت تأثیر نگاه گسترده ایشان قرار گرفته بود و اعتقاد داشت که نگاه امام از یک حرکت محدود فراتر است.
روایت دیدار شبانه با امام و تأکید بر شجاعت در مبارزه
وی با اشاره به بخش دیگری از این خاطره افزود: مرحوم عسگراولادی نقل کرده بود که در یکی از شبها هنگام حرکت به سمت قم، احساس میکند مأموران ساواک او را تعقیب میکنند. وی با افزایش سرعت خودرو وارد شهر قم شده و پس از گم کردن مأموران، به صورت پیاده به سمت منزل امام خمینی(ره) در محله یخچال حرکت میکند.
حجت الاسلام ابراهیمی ادامه داد: زمانی که عسگراولادی در ساعات پایانی شب به منزل امام میرسد، تصور میکند که ایشان خواب هستند، اما چراغ منزل روشن بوده و پس از در زدن، شخص امام خمینی(ره) در را باز میکند و او را به داخل منزل میبرد.
وی گفت: عسگراولادی در این خاطره از نگرانی خود نسبت به دستگیری و شکنجه توسط مأموران ساواک سخن گفته و عنوان کرده بود که ممکن است در برابر شکنجهها مقاومت نکند و اطلاعات مربوط به مبارزان را افشا کند.
سه هدف محوری در تبیین اهداف انقلاب اسلامی
حجت الاسلام ابراهیمی با اشاره به این سه محور اظهار کرد: نخستین هدف، اسلامی شدن ایران و پیروزی انقلاب اسلامی بود تا پرچم اسلام در کشور به اهتزاز درآید.
وی افزود: هدف دوم، بیداری کشورهای مسلمان بود؛ به این معنا که ملتهای مسلمان از وضعیت خود آگاه شوند و در برابر حکومتهای مستبد و سیاستهای ضداسلامی ایستادگی کنند.
این کارشناس مذهبی ادامه داد: هدف سوم، معرفی اسلام ناب محمدی به مردم جهان بود تا مردم عالم با حقیقت اسلام آشنا شوند و بدانند اسلام ناب چه مفاهیمی از عدالت، معنویت و مبارزه با ظلم را در بر دارد.
بیداری ملتهای مسلمان؛ یکی از محورهای زمینه سازی ظهور
حجت الاسلام ابراهیمی تصریح کرد: بر اساس این نگاه، اگر انقلاب اسلامی در ایران به پیروزی برسد، کشورهای مسلمان بیدار شوند و مردم جهان با اسلام ناب محمدی آشنا شوند، میتوان این اهداف را در راستای فراهم شدن زمینههای ظهور امام زمان(عج) مورد بررسی قرار داد.
وی با اشاره به خاطرهای که از آیتالله طبسی و به نقل از یکی از روحانیون مطرح شده بود، به موضوع گسترش گرایش به تشیع در میان برخی مردم عربستان پرداخت.
حجت الاسلام ابراهیمی با نقل این خاطره گفت: در جریان سفر چند روحانی ایرانی به حج، راننده تاکسی در فرودگاه جده از آنان پرسیده بود که آیا زبان عربی میدانند یا خیر. پس از پاسخ روحانیون مبنی بر آشنایی با زبان عربی، راننده درباره وضعیت مردم ایران و تأثیر انقلاب اسلامی سخن گفته بود.
وی ادامه داد: در این خاطره، راننده مدعی شده بود که بسیاری از مردم عربستان به تشیع گرایش پیدا کردهاند، اما به دلیل ترس از حکومت، باورهای خود را آشکار نمیکنند.
روایت عزاداری مخفیانه شیعیان در یک شرکت عربستانی
این کارشناس مذهبی همچنین به نقل خاطرهای از یکی از کارکنان یک شرکت در عربستان پرداخت و گفت: فردی که به تشیع گرایش پیدا کرده بود، تصور میکرد رئیس شرکتش اهل سنت است و از بیان اعتقادات خود نگرانی داشت، اما پس از دعوت به منزل رئیس شرکت در شب شهادت حضرت موسی بن جعفر(ع)، متوجه شد که رئیس شرکت نیز شیعه است و جمعی از شیعیان برای برگزاری مراسم عزاداری در آنجا حضور دارند.
حجت الاسلام ابراهیمی با اشاره به نقش مراسم اربعین حسینی در معرفی اسلام و مکتب تشیع اظهار کرد: امروز زیارت اربعین به عنوان یک رویداد بزرگ دینی مورد توجه مردم جهان قرار گرفته است و این مراسم میتواند زمینه آشنایی ملتها با مکتب شیعه و آموزههای اسلام ناب محمدی را فراهم کند.
وی بیان کرد: مردم جهان با مشاهده حضور گسترده زائران در اربعین، با مفاهیمی همچون محبت به امام حسین(ع)، ایثار، همبستگی و فرهنگ اهلبیت(ع) آشنا میشوند.
ضرورت آمادگی جامعه جهانی برای پذیرش حکومت مهدوی
وی در ادامه با اشاره به مفهوم آمادگی جهان برای ظهور اظهار کرد: علما و بزرگان در بحث مهدویت مطرح کردهاند که علاوه بر آمادگی یاران خاص و لشکر امام زمان(عج)، باید عالم وجود نیز آمادگی پذیرش ولایت آن حضرت را داشته باشد.
حجت الاسلام ابراهیمی افزود: اگر جامعه و عالم وجود برای پذیرش حکومت امام زمان(عج) آمادگی نداشته باشد، ممکن است انسان در برابر آن حضرت قرار بگیرد و نتواند با حکومت عدل الهی همراه شود.
دعای افتتاح و درخواست عزت اسلام و نابودی نفاق
این کارشناس مذهبی با اشاره به شرایط آخرالزمان گفت: بر اساس آموزههای دینی، پیش از ظهور، ظلم و بیعدالتی در جهان گسترش پیدا میکند و جامعه با مشکلاتی همچون نفاق و حاکمیت افراد ظالم مواجه میشود.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، شیعیان از یک سو از ظلم ظالمان رنج میبرند و از سوی دیگر با نفاق منافقان مواجه هستند؛ از همین رو در دعای افتتاح از خداوند درخواست میشود که دولت کریمهای را برپا کند که در آن اسلام و اهل اسلام عزت پیدا کنند و نفاق و منافقان از میان بروند.
وی افزود: بر اساس این نگاه، یکی از موضوعات مهم در دوران پیش از ظهور، شناخت نفاق و جریانهایی است که در برابر عدالت و حقیقت قرار میگیرند.
جنگ صفین و تأثیر اختلافات داخلی بر جبهه حق
حجت الاسلام ابراهیمی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به تاریخ حکومت حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) و جنگ صفین اظهار کرد: پس از جنگ صفین و ماجرای حکمیت، حضرت امیرالمؤمنین(ع) در تلاش بودند تا نیروها را برای مقابله مجدد با معاویه آماده کنند.
وی ادامه داد: در این شرایط، برخی افراد به دلیل فتنهها و اختلافات داخلی و نگرانی از امنیت خانوادههای خود، آمادگی حضور در جنگ را نداشتند و مسائل داخلی بر توانایی جامعه برای مقابله با دشمن تأثیر گذاشته بود.
این کارشناس مذهبی در پایان با اشاره به موضوع مهدویت گفت: انتظار برای ظهور تنها به بیان علائم محدود نمیشود، بلکه باید با شناخت شرایط ظهور، تقویت آمادگی فردی و اجتماعی، معرفی اسلام ناب محمدی و تلاش برای گسترش عدالت و آگاهی در جامعه همراه باشد.
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