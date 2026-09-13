https://mehrnews.com/x3d472 ۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۷ کد مطلب 6946338 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۷ ۱۹۷ شب ایستادگی و اتحاد سلماسیها در اجتماع شبانه ارومیه - مردم انقلابی سلماس در موج ۱۹۷ شبهای مقاومت ملی در حمایت از رهبری و انقلاب در خیابان تجمع کردند. دریافت 24 MB کد مطلب 6946338 کپی شد مطالب مرتبط یکصد و نود و هفتمین اجتماع مردم رشت در حمایت از میهن اسلامی تجمع مردم یاسوج در صد و نود و هفتمین شب مقاومت قرار ۱۹۷ مردم تالش در خونخواهی رهبر شهید و حمایت از وطن حجت الاسلام کهنسال: جوانان سنگر اصلی مقابله با جنگ نرم دشمن هستند حضور مردم گرگان در امتداد شبهای همبستگی برچسبها شهرستان سلماس بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی
نظر شما