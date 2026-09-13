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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۲۷

۱۹۷ شب ایستادگی و اتحاد سلماسی‌ها در اجتماع شبانه

۱۹۷ شب ایستادگی و اتحاد سلماسی‌ها در اجتماع شبانه

ارومیه - مردم انقلابی سلماس در موج ۱۹۷ شب‌های مقاومت ملی در حمایت از رهبری و انقلاب در خیابان تجمع کردند.

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کد مطلب 6946338

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