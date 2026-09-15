روستایی: دیپلماسی بدون پشتوانه قدرت تسلیم برابر زورگویی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، علی روستایی شامگاه سه‌شنبه همزمان با صد و نود و نهمین شب حماسه مردم لنگرود، با اشاره به برخی مقاطع تاریخی اظهار کرد: سلطان محمد خوارزمشاه هنگامی که با پیش‌آهنگان سپاه مغول روبه‌رو شد، شکست خورد و فرار کرد و همین ترس در جامعه و سپاهش نهادینه شد.

این کارشناس سیاسی تصریح کرد: نهادینه شدن ترس موجب شد شیرازه سپاه عظیم خوارزمشاهی از هم بپاشد و شهرهای مهم و آباد تمدن اسلامی زیر سم ستوران مغول قرار گیرد؛ حادثه‌ای که آثار آن تا قرن‌ها بر جهان اسلام باقی ماند.

روستایی با اشاره به شرایط امروز جامعه اذعان کرد: امروز نیز شاه‌سلطان‌حسین‌ها در جامعه دست به کار شده‌اند و برخی جریان‌های سازشکار و تسلیم‌طلب، مواضع خود را با عنوان سخاوت و نجات ملت معرفی می‌کنند و از «صلح شرافتمندانه» و «پایان عزتمندانه جنگ» سخن می‌گویند.

وی ادامه داد: در مسائل مختلف نیز متأسفانه شاهد بوده‌ایم که این جریان همواره از مذاکره و صلح سخن می‌گوید، در حالی که تجربه تاریخی نشان داده است که بدون ایستادگی، استقلال و عزت به دست نمی‌آید.

نادرشاه نبود تا ترس از دشمن را کنار بزند

روستایی با اشاره به ظهور نادرشاه افشار گفت: هنگامی که نادرشاه به پا خاست، روس‌ها، عثمانی‌ها و افغان‌ها را از ایران اخراج کرد. نقل شده است سربازی که از شجاعت و رشادت سخن می‌گفت، مورد پرسش قرار گرفت که وقتی افغان‌ها به ایران حمله کردند، کجا بودی؟ پاسخ داد «من بودم، ولی نادر نبود».

وی افزود: این جمله نشان می‌دهد که همیشه برای عبور از شرایط سخت، وجود یک اراده و رهبری شجاع ضروری است.

روستایی با اشاره به اندیشه‌های سیدجمال‌الدین اسدآبادی بیان کرد: سیدجمال پس از بررسی وضعیت کشورهای اسلامی به این نتیجه رسید که یکی از کشنده‌ترین دردهای شرق، ترس از رویارویی با دشمن است؛ دردی که امروز نیز برخی روشنفکران و متأسفانه برخی مدیران جامعه به آن مبتلا هستند.

وی با اشاره به داستان «مسجد مهمان‌کش» در مثنوی معنوی گفت: در این داستان، شب‌ها صداهای هولناک از مسجد شنیده می‌شد و صبح جنازه فردی را از مسجد بیرون می‌آوردند تا اینکه فردی شجاع تصمیم گرفت شب را در مسجد بگذراند.

روستایی افزود: همان صداها در نیمه‌های شب شنیده شد، اما این فرد ایستادگی کرد و نترسید و در نهایت دیوارهای مسجد شکاف برداشت؛ نتیجه‌ای که سیدجمال از این داستان گرفت این بود که اگر رهبران جهان اسلام در برابر استکبار بایستند و از قدرت خود استفاده کنند، گنج‌های عزت، استقلال و آزادی در برابر آنان آشکار خواهد شد.

ملت‌های نترس در برابر استکبار پیروز می‌شوند

وی با اشاره به خاطره‌ای از امام خمینی (ره) اظهار کرد: امام شهید ما نقل می‌کردند که پس از سخنرانی ایشان، رئیس‌جمهور یکی از کشورهای آفریقایی گفته بود همه کسانی که اینجا هستند از آمریکا می‌ترسند و من هم می‌ترسم، اما شما چطور نمی‌ترسید؟ امام پاسخ داده بودند که من سخنان شما را زیر شیشه میز خود می‌گذارم و با نگاه کردن به آن نیرو می‌گیرم.

روستایی تأکید کرد: اگر ملت‌ها در برابر استکبار بایستند و از سلاح‌ها و تجهیزات پیچیده قدرت‌های استکباری هراس به خود راه ندهند، می‌توانند بر مشکلات غلبه کنند؛ چراکه با اشرافیت و تجمل‌گرایی نمی‌توان در میدان مبارزه ایستادگی کرد.

وی با اشاره به تجربه ملت ایران در دوران طاغوت و پس از انقلاب گفت: ملتی که دشمن دارد، باید وحدت خود را حفظ کند و از دشمن هراسی نداشته باشد.

دیپلماسی بدون پشتوانه، خودکشی است

روستایی در پایان با اشاره به نهضت تنباکو و مشروطه گفت: در نهضت تنباکو، رهبری جهان تشیع در برابر استعمار ایستاد، اما در نهضت مشروطه، شعارهایی مانند تجدد، ترقی و مدرنیته مطرح شد و در نهایت عده‌ای در کنار رضاخان قرار گرفتند.

وی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم در میدان‌های مختلف به نتیجه برسیم، باید بدانیم دیپلماسی بدون پشتوانه، خودکشی است و تسلیم در برابر زورگویی هرگز ما را به استقلال و آزادی نمی‌رساند.

روستایی ابراز امیدواری کرد: ان‌شاءالله ملت ایران بتواند از این مرحله نیز با عزت و سربلندی عبور کند و به سعادت و آزادی برسد.