به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، از تغییر زمان برگزاری نشست منطقه‌ ای درباره تنگه هرمز خبر داد و گفت این تصمیم با هدف فراهم کردن زمینه لازم برای دستیابی به توافق و تقویت همکاری میان کشورهای منطقه اتخاذ شده است.

وزیر خارجه عمان در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد نشستی که قرار بود فردا (دوشنبه) در شهر صلاله با موضوع تنگه هرمز برگزار شود، به تعویق افتاده است.

البوسعیدی درباره علت این تصمیم گفت هدف از تعویق نشست، تضمین فراهم شدن شرایط لازم برای دستیابی به توافق است.

وی تأکید کرد: «همچنان متعهد به تقویت گفت‌وگویی هستیم که از ثبات و همکاری پایدار در منطقه حمایت کند.»

توضیح مدیرکل خلیج فارس وزارت امور خارجه درباره دلیل تعویق نشست

محمدعلی بک، مدیرکل خلیج فارس وزارت امور خارجه درباره دلیل تعویق نشست ایران با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس؛ گفت: بنا به درخواست برخی کشورهای منطقه و تصمیم مشترک عمان و ایران، نشست وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی خلیج فارس که برای روز دوشنبه برنامه‌ریزی شده بود، به تاریخی دیگر موکول شد.

مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در رایزنی نزدیک با عمان، درباره زمان مناسب برای برگزاری این نشست هماهنگی‌های لازم را انجام خواهد داد.

نشست منطقه‌ای عمان قرار بود فردا با محوریت مسائل مرتبط با تنگه هرمز و ترتیبات کشتیرانی در این آبراه راهبردی برگزار شود.