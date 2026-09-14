به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بررسی داده های دریانوردی حاکی از آن است که تردد کشتی ها در تنگه هرمز در ابتدای هفته جاری کمتر از میانگین ۱۰ روز گذشته(۱۴ کشتی) بوده است.

وزیر امور خارجه کشورمان روز گذشته گفت: تفاهم ایران و عمان به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست و این امر به بازگشت آمریکا به تعهداتش بستگی دارد.

وی اضافه کرد: شرط ایران برای بازگشایی تنگه هرمز، موضوع پیچیده یا فهرست تازه‌ای نیست. اگر آمریکا به تعهداتی که خودش در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد پذیرفته و امضا کرده، بازگردد و به آنها عمل کند، زمینه بازگشت وضعیت در تنگه هرمز به حالت عادی فراهم می شود. جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به تلاش برای تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز می‌داند اما طبیعتا اقدامات تجاوزکارانه و مداخلات غیرقانونی آمریکا، از جمله محاصره دریایی و جنگ اقتصادی، عامل اصلی عدم امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز هستند.