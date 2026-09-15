  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۲

دوحه: راهکار بحران منطقه تشدید درگیری نیست

دوحه: راهکار بحران منطقه تشدید درگیری نیست

وزارت خارجه قطر بیان کرد: راه حل بحران منطقه، تشدید درگیری نظامی نیست، بلکه بازگشت به گفتگو و مذاکره است. تلاش‌ها ادامه دارد و متوقف نخواهد شد زیرا بحران تنگه هرمز بر کل جهان تأثیر گذار است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه قطر در بیانیه ای اعلام کرد: ما حمایت دولت قطر از دست یابی به توافق در مورد تنگه هرمز را مورد تاکید قرار می دهیم و مهم است که طرفین برای دستیابی به یک راه حل توافق کنند.ما بر آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید داریم و با شرکا برای یافتن راه حلی برای این معضل همکاری می‌کنیم.بستن آبراه‌ها غیرقابل قبول است و تمام جهان باید برای جلوگیری از پیامدهای فاجعه‌بار چنین بسته‌هایی متحد شوند.

وزارت خارجه قطر بیان کرد: راه حل بحران منطقه، تشدید درگیری نظامی نیست، بلکه بازگشت به گفتگو و مذاکره است. تلاش‌ها ادامه دارد و متوقف نخواهد شد زیرا بحران تنگه هرمز بر کل جهان تأثیر می‌گذارد.

در این بیانیه آمده است: دولت قطر با شرکای خود برای پیشبرد گفتگو درباره امنیت دریایی در تنگه هرمز همکاری می‌کند. دولت قطر با جدیت با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی خود برای دستیابی به اجماع در مورد تنگه هرمز همکاری می‌کند. دولت قطر از دستیابی به توافق در مورد تنگه هرمز و اجماع طرف‌ها در مورد یک راه‌حل حمایت می‌کند. اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز و باب المندب عواقب فاجعه‌باری برای جهان خواهد داشت.

در این بیانیه آمده است: دولت قطر در حال پیشبرد دیپلماسی، گفتگو و حل مسالمت‌آمیز این درگیری است. جهان به اندازه کافی از بسته شدن تنگه هرمز رنج برده است و نمی‌تواند باب المندب را به این بحران اضافه کند. جهان باید در مواجهه با بسته شدن آبراه‌های بین‌المللی متحد شود.

کد مطلب 6947962

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه