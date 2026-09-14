به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، نقی شهابی‌مجد، با تأکید بر لزوم تغییر رویکرد از «هزینه‌کرد اعتبار» به «ایجاد ظرفیت واقعی»، اولویت اصلی این معاونت توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو را تسریع در اتمام طرح‌های حوزه غذا و دارو در دانشگاه‌های علوم پزشکی عنوان کرد و اظهار داشت: واقعیت موجود نشان می‌دهد که صرفِ ابلاغ اعتبار یا هزینه‌کرد بودجه، معیار مناسبی برای سنجش موفقیت نیست. ملاک اصلی ما این است که بدانیم در نهایت چه میزان «ظرفیت واقعی»، «خدمت» و «ارزش عمومی» ایجاد شده است.

وی با اشاره به ضرورت حرکت به سمت مدیریت علمی و شفافیت در تخصیص منابع، افزود: با توجه به محدودیت منابع طبیعی و مالی، امکان تأمین همزمان همه نیازها وجود ندارد؛ بنابراین باید اولویت‌بندی شفافی داشته باشیم و پروژه‌هایی که به مرحله بهره‌برداری نزدیک‌ترند، در اولویت قرار گیرند. گزارش‌های برنامه نباید صرفاً توصیفی باشند، بلکه باید مشخص کنند برنامه در چه وضعیتی است، چقدر انحراف از هدف داشته و چه اقدام اصلاحی لازم است.

شهابی‌مجد همچنین بر جنبه اجرایی موافقت‌نامه‌های فی‌مابین سازمان غذا و دارو و دانشگاه‌ها تأکید کرد و گفت: موافقت‌نامه‌ای که میان سازمان غذا و دارو و دانشگاه‌ها تنظیم می‌شود، نباید یک سند کاغذی باشد. این سند باید بازتاب‌دهنده یک تعهد مدیریتی مشترک و قابل پایش باشد. انتظار ما این است که هر برنامه، زمان‌بندی مشخصی برای بهره‌برداری داشته باشد و مسئولیت طرفین در آن روشن شود. هدف‌گذاری ما این است که تا پایان سال ۱۴۰۸، برنامه‌های مشمول این تکلیف تعیین وضعیت شوند.

وی با نقد نگاه صرفاً عمرانی به مقوله توسعه تصریح کرد: ساختمان، آزمایشگاه و تجهیزات به خودی خود هدف نیستند. زیرساخت‌ها زمانی ارزشمندند که به افزایش ظرفیت نظارتی، ارتقای سرعت و کیفیت خدمات و در نهایت حفاظت از سلامت مردم منجر شوند. ما باید بتوانیم پاسخ دهیم که پس از تکمیل یک پروژه، دقیقاً چه مسئله‌ای از نظام غذا و دارو حل خواهد شد و چه ظرفیت جدیدی ایجاد می‌کند.

شهابی‌مجد در پایان خاطرنشان کرد: منابع کشور محدود است و باید هر ریال آن به بهترین شکل ممکن به خدمت تبدیل شود. برنامه نیمه‌تمام، سرمایه متوقف‌شده است؛ اما برنامه تکمیل‌شده و بهره‌برداری‌شده، سرمایه‌گذاری برای سلامت مردم و تقویت حکمرانی غذا و دارو است. امیدواریم با همکاری دانشگاه‌ها، معاونت بهداشت و مجموعه سازمان غذا و دارو، شاهد تعیین تکلیف برنامه‌های اولویت‌دار و بهره‌برداری از آن‌ها در افق مقرر باشیم.