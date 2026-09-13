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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۱۴

تمدید دوماهه حمل‌ونقل عمومی رایگان در تهران با ۱۱ رأی موافق

تمدید دوماهه حمل‌ونقل عمومی رایگان در تهران با ۱۱ رأی موافق

لایحه تمدید مهلت ارائه خدمات رایگان حمل‌ونقل عمومی در خطوط مترو و اتوبوس‌های بی‌آرتی با ۱۱ رأی موافق در شورای شهر تهران تصویب شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، لایحه تمدید مهلت ارائه خدمات رایگان حمل و نقل عمومی در خطوط مترو و اتوبوس با ۱۱ رأی موافق تصویب شد که بر اساس آن استفاده رایگان از مترو و اتوبوس بی آرتی به مدت دو ماه دیگر تمدید می شود.

در این رایگان گیری؛ محمد آخوندی، سید محمد آقامیری، مهدی بابایی، مهدی پیرهادی، پرویز سروری، نرجس سلیمانی، احمد صادقی، سید احمد علوی، میثم مظفر، نرگس معدنی پور و علیرضا نادعلی به این لایحه رأی موافق دادند؛ آراء مهدی اقراریان، جعفر بندی شربیانی، سید جعفر تشکری هاشمی، مهدی چمران، زهرا شمس احسان، حبیب کاشانی و سوده نجفی نیز مخالف این لایحه بود. مهدی عباسی در این جلسه حضور نداشت و ناصر امانی نیز به این لایحه رأی نداد.

کد مطلب 6945755
محدثه رمضانعلی

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