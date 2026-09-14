برگزاری نمایشگاه گروهی تصویرسازی «با هم برای ایران» در باغ کتاب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز توسعه ارتباطات و برند باغ کتاب، نمایشگاه گروهی تصویرسازی «با هم برای ایران» با نمایش بیش از ۸۰ اثر از ۶۴ هنرمند تصویرگر از شهرهای مختلف کشور، روز پنجشنبه ۲۶ شهریور در نگارستان باغ کتاب تهران افتتاح می‌شود.

این نمایشگاه به همت گروه کتاب‌آرا و با همکاری مؤسسه سوره امید و باغ کتاب تهران برگزار می‌شود و حاصل فراخوانی است که با هدف بازتاب نگاه هنرمندان به رویدادهای اخیر و تجربه‌های زیسته مردم ایران در مواجهه با جنگ منتشر شده است.

آثار راه‌یافته به این نمایشگاه، روایت‌هایی تصویری از مفاهیمی همچون وطن، ایستادگی، مقاومت، شجاعت، همبستگی اجتماعی، پرچم، تجربه‌های جنگ، آینده و امید را به نمایش می‌گذارند. موضوع «تشییع رهبر شهید» و روایت حضور و همدلی مردم در بدرقه قهرمانان و شهدای این سرزمین نیز از دیگر موضوعات مورد توجه هنرمندان در این رویداد است.

بخش ویژه‌ای از نمایشگاه با عنوان «فرشتگان میناب» به یاد کودکان و دانش‌آموزان قربانی جنگ اختصاص دارد. این بخش با رویکردی انسانی و نگاهی فراتر از مرزها، روایت هنرمندان از رنج کودکان و پیامدهای جنگ را به تصویر می‌کشد.

برگزارکنندگان «با هم برای ایران» همچنین تلاش دارند مجموعه آثار این رویداد را به‌عنوان بخشی از حافظه تصویری روزگار معاصر ثبت کنند؛ آثاری که در کنار روایت رنج و فقدان، از امید، همبستگی و ایستادگی مردم ایران در روزهای دشوار سخن می‌گویند.

همزمان با برگزاری نمایشگاه، کارگاه چهار روزه تصویرسازی نیز با راهبری محبوبه خسروی استاد دانشگاه شیراز، مدرس تصویرسازی و برگزارکننده کارگاه‌های تخصصی در ایران و دیگر کشورها، برگزار خواهد شد. این کارگاه فرصتی برای آموزش عملی، تجربه و گفتگو درباره تصویرسازی در کنار آثار ارائه‌شده در نمایشگاه فراهم می‌کند.

نمایشگاه «با هم برای ایران» روز پنجشنبه ۲۶ شهریور، ساعت ۱۷ در نگارستان باغ کتاب تهران افتتاح می‌شود و پذیرای هنرمندان، دانشجویان، فعالان حوزه هنر و کتاب و علاقه‌مندان به تصویرسازی خواهد بود.

از هنرمندان حاضر در نمایشگاه می‌توان آرزو معصومی‌نیا، اکرم سادات میرتوانا، اعظم واضحی مقدم، اسماء کرباسچی، اسماعیل چشرخ، الهام بیات، پریسا دهقانان، درسا آدینه، ریحانه انصاری، ریحانه زنده‌بودی، ریحانه کمالی، زینب ابراهیمی، زینب نظری، زهرا اخلاقی، زهرا اطهم‌خانی، زهرا خادم، زهرا خمسه، زهرا دفنوک، زهرا رشیدی، زهرا سادات موسویان، زهرا محمدنژاد، سارا مستغاثی، سارا نجفی، سحر رضائیه‌زاد، سحر فرهاد روش، سعیده فرزین، سمیه محمدی، سید میثم موسوی، سیده زینب شبّر، سوده شیدا، صبا اله‌یار، طیبه محمدیاری، عارفه ترابی، عسل حاذقی، غزاله صرّافیان، فائزه بهمن‌آبادی، فاطمه بقایی، فاطمه تسلیمی، فاطمه طیوب، فرشید معیری‌فر، فهیمه جعفری، لیدا طاهری، لیلا بدرعظیمی، ماندانا کریمی، محمد زیاری، محمدرضا دوست‌محمدی، محمدحسین صلواتیان، محسن محمد میرزایی، مهدی بادیه‌پیما، مهدی سرکانی، منصوره محمدی، مهناز صابرپور، مرضیه صادقی، مریم دباغ، میکائیل براتی، نجمه آقاخانی، نرگس خرمی، نرگس توانا، نسترن لشکری‌آزاد، نفیسه سیاوش‌مقدم، نیّره سادات مُهری، نوشین بیجاری، وحید خاتمی و هاجر سلیمی نمین را نام برد.