انتشار فراخوان ملی نمایشگاه تصویرسازی «با هم برای ایران»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه سوره امید، نمایشگاه تصویرسازی «با هم برای ایران» با تمرکز بر ظرفیت‌های هنر تصویرسازی در بیان مفاهیم فرهنگی و اجتماعی برگزار می‌شود و تلاش می‌کند بستری برای روایت هنرمندانه از موضوعاتی همچون وطن، امید و آینده ایران فراهم کند.

در محورهای موضوعی این رویداد موضوعاتی مانند «وطن»، «رهبر شهید و قهرمانان کوچک»، «پرچم»، «شهربازی موشکی»، «فرزندان ایران» و «آینده و امید» در نظر گرفته شده است؛ موضوعاتی که هر یک می‌تواند روایتگر جلوه‌هایی از هویت ملی، مقاومت فرهنگی و نگاه امیدبخش به آینده کشور باشد.

در کنار بخش اصلی، ۲ بخش ویژه نیز برای این نمایشگاه تعریف شده است. بخش ویژه با عنوان «فرشتگان میناب» با نگاهی بین‌المللی به ارائه آثار می‌پردازد و می‌کوشد پلی میان نگاه بومی هنرمندان ایرانی و فضای جهانی هنر تصویرسازی ایجاد کند.

همچنین، بخش جنبی نمایشگاه به «تایپوگرافی برای کودک و نوجوان» اختصاص دارد و فرصتی برای هنرمندان فعال در حوزه طراحی حروف و گرافیک مفهومی فراهم می‌کند تا آثار خود را برای مخاطبان نسل جوان ارائه دهند.

این رویداد هنری با همکاری موسسه فرهنگی سوره امید، باغ کتاب تهران و مجموعه کتاب‌آرا برگزار می‌شود.

بر اساس شرایط اعلام‌شده، هنرمندان می‌توانند آثار خود را در قالب عمودی یا افقی و با حداکثر اندازه A۳ ارسال کنند و هر هنرمند امکان ارسال یک تا سه اثر را خواهد داشت. همچنین ثبت مشخصات فردی شامل نام و نام خانوادگی، شهر محل سکونت، مدرک تحصیلی و تصویر پروفایل برای بررسی در فرآیند داوری الزامی است.

آثار باید از طریق شناسه @ketabara_book_design در پیام‌رسان‌های بله و روبیکا برای دبیرخانه ارسال شوند و از نظر سبک و تکنیک تصویرسازی محدودیتی در نظر گرفته نشده است.

مهلت ارسال آثار تا ۶ خرداد ۱۴۰۵ اعلام شده و اسامی هنرمندان راه‌یافته پس از داوری آثار در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ منتشر می‌شود. نمایشگاه آثار منتخب نیز در نگارستان باغ کتاب تهران و گالری حوزه هنری برگزار و میزبان آثار برگزیده تصویرگران از سراسر کشور خواهد بود.