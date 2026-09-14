به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی عصر دوشنبه در بازدید از پروژه جاده زله‌زرد، بر ضرورت رفع فوری موانع اجرایی این طرح تأکید کرد و گفت: این پروژه از طرح‌های مهم استان است و مشکلات آن به‌صورت مستمر در مدیریت استان پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به وجود برخی موانع حقوقی و قراردادی در مسیر اجرای پروژه افزود: مسائل حقوقی و قضایی با هماهنگی‌های انجام‌شده در حال پیگیری است تا مانعی برای ادامه عملیات ایجاد نکند و در کنار آن، وضعیت قرارداد نیز باید در اولویت قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه تصریح کرد: تعیین تکلیف قرارداد می‌تواند شرایط مناسب‌تری برای پیمانکار فراهم کند تا با اطمینان بیشتری نسبت به تجهیز کارگاه، سرمایه‌گذاری و ادامه عملیات اجرایی اقدام کند.

نجفی با اشاره به طول مسیر پروژه اظهار کرد: قرارداد فعلی حدود ۲۹ کیلومتر از مسیر را دربرمی‌گیرد، در حالی که طول مجموع مسیر به حدود ۴۳ کیلومتر می‌رسد و تعیین تکلیف بخش‌های باقی‌مانده و بهره‌گیری از ظرفیت مسیر موجود می‌تواند به پیشبرد پروژه کمک کند.

وی با تأکید بر اهمیت تسریع در تعیین تکلیف اعتبار و قرارداد پروژه گفت: با توجه به شرایط تورمی، هر روز تأخیر هزینه‌های بیشتری به طرح تحمیل می‌کند و لازم است موانع قراردادی و اجرایی در کوتاه‌ترین زمان برطرف شود تا پیمانکار با توان بیشتری فعالیت خود را ادامه دهد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه همچنین تأمین مصالح را یکی دیگر از موضوعات مهم پروژه عنوان کرد و افزود: درباره برداشت مصالح رودخانه‌ای و استفاده از ظرفیت معادن، هماهنگی‌های لازم انجام شده و این موضوع باید از طریق دبیرخانه شورای معادن استان و دستگاه‌های مرتبط با سرعت بیشتری دنبال شود.

نجفی ادامه داد: مقرر شده است موضوع تأمین مصالح و میزان برداشت مورد نیاز پروژه با هماهنگی دستگاه‌های مسئول جمع‌بندی و در چارچوب ضوابط قانونی و محیط‌زیستی تعیین تکلیف شود تا این مسئله به مانعی برای ادامه عملیات تبدیل نشود.

وی با بیان اینکه جاده زله‌زرد صرفاً یک پروژه شهرستانی نیست، خاطرنشان کرد: این مسیر در ادامه راه ارتباطی اسلام‌آبادغرب، سرمست و گیلانغرب قرار دارد و ظرفیت قابل توجهی برای توسعه زیارت، تجارت و گردشگری منطقه دارد و اجرای آن می‌تواند به رونق اقتصادی و توسعه منطقه کمک کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری گیلانغرب گفت: طبیعت و جاذبه‌های گردشگری این شهرستان ظرفیت بالایی دارد و تکمیل و آسفالت این مسیر می‌تواند زمینه استفاده بیشتر از این ظرفیت‌ها و رونق گردشگری را فراهم کند.

نجفی بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها برای رفع موانع پروژه تأکید کرد و گفت: این طرح برای شهرستان، استان و حتی در ابعاد ملی اهمیت دارد و باید مشکلات آن به‌صورت روزانه و عملیاتی پیگیری و برطرف شود.

وی افزود: مسائل پروژه نباید صرفاً در حد مکاتبه باقی بماند، بلکه با حضور میدانی و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط باید گره‌های موجود یکی پس از دیگری باز شود تا پروژه از وضعیت فعلی خارج شده و در مسیر عادی اجرای خود قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه در پایان تأکید کرد: ادامه توقف عملیات اجرایی به نفع هیچ‌کس نیست و باید با استفاده از ظرفیت فرمانداری، استانداری و دستگاه‌های اجرایی، مسائل قراردادی، تأمین مصالح و سایر موانع موجود در سریع‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.