به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه، عبدالرضا مصری،به همراه طهماسب نجفی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و مدیرکل راه و شهرسازی استان از چند پروژه مسکن در کرمانشاه و بیستون بازدید کردند.

در جریان این بازدید، طرح جوانی جمعیت شهرک بلوردی بیستون، پروژه ۵۸۸ واحدی نهضت ملی مسکن شهید نوروزی و پروژه ۸۷۶ واحدی شهید علیخانی شهر کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان مربوطه گزارشی از آخرین وضعیت اجرای پروژه‌ها، اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌رو ارائه کردند.

مصری در بازدید از طرح جوانی جمعیت شهرک بلوردی بیستون با اشاره به موقعیت مکانی و شرایط مناسب آب‌وهوایی این شهرک اظهار کرد: بلوردی از نظر موقعیت مکانی یکی از بهترین ظرفیت‌های کشور برای اجرای طرح‌های مسکن و جوانی جمعیت محسوب می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت موجود در شهرک بلوردی افزود: طرح جوانی جمعیت در این شهرک آماده ساخت است و باید از این ظرفیت برای تأمین مسکن خانواده‌های مشمول طرح جوانی جمعیت استفاده شود.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی همچنین بر تسریع در روند اقدامات و فراهم شدن زمینه آغاز عملیات ساخت‌وساز در شهرک بلوردی تأکید کرد و حمایت از خانواده و اجرای طرح‌های مرتبط با جوانی جمعیت را ضروری دانست.

در ادامه، مصری از پروژه ۵۸۸ واحدی نهضت ملی مسکن شهید نوروزی شهر کرمانشاه بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت عملیات اجرایی و کیفیت ساخت این پروژه قرار گرفت.

وی با بررسی روند اجرای پروژه و کیفیت عملیات ساختمانی، از اقدامات انجام‌شده در این مجموعه تقدیر کرد و پروژه شهید نوروزی را یکی از بهترین پروژه‌های نهضت ملی مسکن در کشور دانست.

مصری با تأکید بر اهمیت اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در تأمین مسکن مناسب برای مردم تصریح کرد: کیفیت ساخت پروژه‌ها باید حفظ شود و روند اجرای عملیات نیز با جدیت ادامه پیدا کند تا واحدها در سریع‌ترین زمان ممکن تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شوند.

در پایان این بازدید، جلسه جمع‌بندی و بررسی آخرین وضعیت پروژه ۵۸۸ واحدی شهید نوروزی در محل کارگاه این پروژه با حضور نماینده مردم کرمانشاه در مجلس، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیرکل راه و شهرسازی و دیگر مسئولان و عوامل اجرایی برگزار شد.

در این جلسه، مسائل و موضوعات مرتبط با روند اجرای پروژه مورد بررسی قرار گرفت و حاضران درباره اقدامات لازم برای رفع موانع، تسریع در ادامه عملیات اجرایی و تکمیل پروژه بحث و تبادل‌نظر کردند.