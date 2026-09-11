مجموعه ورزشی پارک هلانی جوانرود با اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر جمعه مجموعه ورزشی پارک هلانی جوانرود با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان با حضور معاون عمرانی استاندار کرمانشاه، فرماندار جوانرود و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی به بهره‌برداری رسید.

این مجموعه ورزشی به نمایندگی از پروژه‌های شاخص شهرداری جوانرود افتتاح شد و این آیین با حضور معتمدان، جمعی از ورزشکاران، اعضای هیئت‌های ورزشی شهرستان و رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان برگزار شد.

پیش از افتتاح این مجموعه، معاون عمرانی استاندار کرمانشاه از تعدادی از پروژه‌های اجراشده و در دست اقدام شهرداری جوانرود بازدید کرد و در جریان روند اجرای طرح‌های عمرانی این شهرستان قرار گرفت.

در ادامه، نشست پیگیری مطالبات مردم جوانرود با حضور معاون عمرانی استاندار کرمانشاه، مدیران‌کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و منابع طبیعی، مسئولان شهرستانی، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر جوانرود در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

در این نشست مهم‌ترین مسائل حوزه مسکن و اراضی جوانرود مورد بررسی قرار گرفت و برای تعیین تکلیف و تسریع در اجرای تعدادی از طرح‌های عمرانی و مسکن تصمیماتی اتخاذ شد.

از جمله موضوعات مطرح‌شده در این نشست، تعیین تکلیف پروژه ۲۵۰ واحدی مسکن ملی و مشخص شدن روند ادامه اجرای آن توسط مالکان و بنیاد مسکن، بررسی نحوه ادامه عملیات پروژه ۵۳۱ واحدی مسکن ملی و پیگیری وضعیت طرح مسکن جوانی جمعیت در سرخیدر و اردوگاه بود.

همچنین موضوع تعیین تکلیف معارضان جاده داخل صفی‌آباد، مشکلات زمین تعاونی پرستاران، تعاونی فرهنگیان در کوچل‌آباد و روند امور اداری زمین ۲۸ هکتاری مسکن ملی مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه، وضعیت زمین‌های چکمه‌ای مجاور دادگستری در چارچوب بازنگری طرح جامع شهری و همچنین تعیین تکلیف زمین‌های منابع طبیعی و راه و شهرسازی در خروجی شهر، جنب کارواش و پمپ‌بنزین کامرانی بررسی شد.

بر اساس تصمیمات اتخاذشده، دستگاه‌های متولی موظف شدند موضوعات مطرح‌شده را با جدیت پیگیری کنند و روند اجرای مصوبات نیز از سوی فرمانداری جوانرود و با حمایت معاونت عمرانی استانداری کرمانشاه دنبال خواهد شد.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه در آیین افتتاح مجموعه ورزشی پارک هلانی با قدردانی از عملکرد شهردار جوانرود، بر حمایت استانداری از اجرای پروژه‌های شهری و طرح‌های مشابه در نقاط مختلف شهر تأکید کرد.

نجفی همچنین بر ضرورت مولدسازی در سطح شهرستان تأکید کرد و خواستار شناسایی و تعیین تکلیف زمین‌ها و ساختمان‌های بلااستفاده شهرداری برای ایجاد منابع درآمدی پایدار و فراهم شدن زمینه سرمایه‌گذاری شهری شد.

وی خاطرنشان کرد: استفاده مناسب از ظرفیت‌های موجود و دارایی‌های بلااستفاده می‌تواند به اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های شهری کمک کند.

پیگیری مسائل حوزه مسکن و زمین و استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده شهری برای سرمایه‌گذاری از محورهای اصلی سفر معاون عمرانی استاندار کرمانشاه به شهرستان جوانرود بود.