به گزارش خبرنگار مهر، حشمت رضایی عصر دوشنبه در بازدید از پروژه جاده زله‌زرد، با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای این طرح اظهار کرد: با توجه به نقش این مسیر در اتصال به مرز سومار و اهمیت آن در حوزه زیارت و تجارت، جاده زله‌زرد از یک پروژه شهرستانی فراتر رفته و به مطالبه استان کرمانشاه و یک ضرورت ملی تبدیل شده است.

وی با قدردانی از تلاش‌های مجموعه مدیریت استان به ریاست استاندار کرمانشاه و همچنین نماینده مردم در مجلس در حوزه زیرساخت‌های اربعین افزود: امسال با تلاش‌های شبانه‌روزی و پیگیری‌های انجام شده، شاهد تردد زائران از مرز سومار بودیم و از این رو توسعه و تکمیل مسیرهای ارتباطی منتهی به این مرز اهمیت ویژه‌ای دارد.

فرماندار گیلانغرب با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته برای تأمین اعتبار پروژه جاده زله‌زرد گفت: پس از پیگیری مسئولان استان و بازدیدهای انجام شده از پروژه، اعتباری برای اجرای طرح مصوب شد و بخشی از تعهدات استان نیز در این زمینه انجام گرفته است.

رضایی رفع مسائل حقوقی و اداری را از دیگر عوامل مؤثر بر روند اجرای پروژه دانست و تصریح کرد: با پیگیری‌های انجام شده تلاش شد موانع حقوقی پروژه برطرف شود تا روند اجرایی آن با مشکل مواجه نشود که خوشبختانه بخشی از گره‌های موجود در این زمینه نیز برطرف شده است.

وی ادامه داد: مسیرهای ارتباطی گیلانغرب به سمت اسلام‌آبادغرب و مرز سومار، همان‌گونه که استاندار کرمانشاه نیز بر آن تأکید کرده، بخشی از راه‌های زیارتی و تجاری منطقه هستند و باید با نگاه ملی مورد توجه قرار گیرند.

فرماندار شهرستان گیلانغرب با اشاره به بازگشایی و فعال شدن ظرفیت‌های مرز سومار خاطرنشان کرد: اکنون باید از ظرفیت این مرز در هر دو حوزه تجارت و زیارت استفاده شود و تحقق این هدف نیازمند تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی و رفع موانع پروژه‌های این بخش است.

رضایی خطاب به مجریان و مسئولان پروژه تأکید کرد: انتظار داریم مشکلات و مسائل پروژه به صورت مستقیم با فرمانداری مطرح شود تا در صورت امکان از ظرفیت فرمانداری، استانداری و سایر دستگاه‌های مسئول برای رفع موانع استفاده شود و روند کار صرفاً به مکاتبات اداری محدود نشود.

وی گفت: مطالبه ما این است که پروژه در چارچوب قانون و با استفاده از ظرفیت‌های موجود فعال شود و مجموعه فرمانداری نیز همچون گذشته پیگیری‌های لازم را برای رفع موانع و تسریع در اجرای طرح انجام خواهد داد.

فرماندار گیلانغرب با بیان اینکه شرایط کشور ضرورت تقویت زیرساخت‌های تجاری و زیارتی را دوچندان کرده است، افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به توسعه تجارت و تسهیل تردد زائران نیاز داریم و همه دستگاه‌ها باید برای رفع گره‌های موجود و به سرانجام رسیدن این پروژه در کنار یکدیگر باشند.

رضایی با اشاره به طولانی شدن روند اجرای پروژه اظهار کرد: مردم شهرستان سال‌هاست منتظر تکمیل این طرح هستند و طولانی شدن اجرای آن باعث ایجاد نوعی ناامیدی در میان مردم شده است؛ بنابراین انتظار می‌رود با هم‌افزایی مجموعه استان و پیگیری مستمر، پروژه از وضعیت فعلی خارج شده و روند اجرایی آن شتاب بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به گذشت چند سال از انعقاد قرارداد پروژه، ضروری است موانع موجود شناسایی و برای هر یک راهکار عملیاتی تعیین شود تا پیشرفت واقعی و ملموس طرح محقق شود.

فرماندار شهرستان گیلانغرب در پایان از معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه و مجموعه مدیریت استان برای پیگیری مسائل پروژه قدردانی و بر همکاری همه دستگاه‌های مرتبط برای رفع موانع، تسریع در عملیات اجرایی و تکمیل این مسیر مهم ارتباطی تأکید کرد.