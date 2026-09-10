به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو پیش از ظهر پنجشنبه در جریان بازدید میدانی از روند اجرای طرح چهارخطه ورجان ـ کهک اظهار داشت: این پروژه از طرحهای مهم استان در بخش حملونقل به شمار میرود و تکمیل آن برای بهبود شرایط تردد در این محور اهمیت ویژهای دارد.
وی افزود: اجرای این طرح علاوه بر ارتقای ایمنی مسیر، میتواند رفتوآمد ساکنان منطقه و مسافران را تسهیل کند و از این منظر باید روند اجرای آن با جدیت بیشتری دنبال شود.
استاندار قم ادامه داد: پروژه چهارخطه ورجان ـ کهک در مجموع حدود ۲ هزار و ۹۰۰ متر عملیات اجرایی را شامل میشود که احداث باندهای رفت و برگشت، راستسازی مسیر و ایجاد میدانها از جمله بخشهای آن است.
بهنامجو بیان کرد: میزان پیشرفت فیزیکی این طرح در حال حاضر حدود ۲۰ درصد است و با توجه به اهمیت پروژه و ضرورت بهرهبرداری از آن، لازم است مراحل اجرایی با سرعت بیشتری پیش برود.
وی خاطرنشان کرد: قرارداد اجرای این پروژه با اعتباری در حدود ۲۴۰ میلیارد تومان منعقد شده است و ظرفیتهای پیشبینیشده در طرح باید با پیگیری مستمر به مرحله اجرا و بهرهبرداری برسد.
استاندار قم با اشاره به موانع موجود در مسیر اجرای پروژه گفت: بخش قابل توجهی از معارضات شخصی در محدوده طرح برطرف شده است اما برای جلوگیری از ایجاد وقفه در عملیات عمرانی، سایر موانع نیز باید در سریعترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.
وی افزود: جابهجایی تأسیسات موجود از جمله شبکههای آب، برق و گاز از موضوعاتی است که نیازمند هماهنگی و همکاری نزدیک دستگاههای خدماترسان است تا روند اجرای پروژه بدون توقف ادامه پیدا کند.
بهنامجو تصریح کرد: فرمانداری کهک باید با پیگیری مستمر، هماهنگیهای لازم را برای رفع این موانع دنبال کند و دستگاههای خدماترسان نیز همکاری لازم را برای تعیین تکلیف تأسیسات واقع در مسیر پروژه داشته باشند.
وی ادامه داد: رفع معارضات و ساماندهی تأسیسات موجود در محدوده طرح، از الزامات ادامه عملیات اجرایی است و باید به گونهای انجام شود که روند پیشرفت پروژه تحت تأثیر این مسائل قرار نگیرد.
بهنامجو گفت: اجرای این بخش از طرح چهارخطه ورجان ـ کهک در نهایت به تکمیل مسیر چهارخطه قم ـ کهک منجر خواهد شد و از این جهت، پروژه از اهمیت ویژهای در شبکه ارتباطی این محور برخوردار است.
وی افزود: تکمیل مسیر علاوه بر ارتقای ایمنی تردد، شرایط مناسبتری را برای عبور و مرور مسافران و ساکنان منطقه فراهم میکند و میتواند دسترسی در این محور را تسهیل کند.
استاندار قم با اشاره به ظرفیتهای گردشگری شهرستان کهک اظهار داشت: محور قم ـ کهک از ظرفیتهای گردشگری برخوردار است و تکمیل زیرساختهای ارتباطی آن میتواند در رونق اقتصادی و توسعه گردشگری این شهرستان نقش مؤثری داشته باشد.
بهنامجو تأکید کرد: مجموعه اقدامات اجرایی پروژه باید با رفع موانع موجود و تسریع در عملیات عمرانی دنبال شود تا چهارخطه شدن این محور در مسیر پیشبینیشده به سرانجام برسد.
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