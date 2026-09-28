معاون استاندار کرمانشاه: شورای فنی کرمانشاه رتبه نخست کشور را کسب کرد

طهماسب نجفی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شورای فنی استان کرمانشاه برای نخستین بار در رقابت با شوراهای فنی سایر استان‌ها، بر اساس ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ موفق به کسب رتبه نخست کشور شد.

وی افزود: شورای فنی استان به ریاست استاندار کرمانشاه فعالیت می‌کند و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری به‌عنوان جانشین رئیس شورا، مسئولیت هدایت، پیگیری و هماهنگی امور آن را بر عهده دارد و دبیرخانه شورا نیز با مسئولیت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، فرآیندهای کارشناسی و اجرایی را هماهنگ و پیگیری می‌کند.

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: شورای فنی یکی از ارکان مهم نظام فنی و اجرایی استان به شمار می‌رود و در بررسی و حل مسائل فنی و قراردادی پروژه‌های عمرانی، نظارت بر روند اجرای طرح‌ها، جلوگیری از شکل‌گیری اختلافات و توقف پروژه‌ها و صیانت از منابع عمومی نقش مؤثری دارد.

نجفی تصریح کرد: بررسی کارشناسی مسائل و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، پیمانکاران و مشاوران از جمله اقداماتی است که توسط شورای فنی انجام می‌شود و این روند به ارتقای کیفیت پروژه‌ها، تسریع در اجرای طرح‌ها و رفع موانع فنی و اجرایی کمک می‌کند.

وی عنوان کرد: بر اساس اعلام معاونت فنی سازمان برنامه و بودجه کشور و جمع‌بندی عملکرد بر مبنای ۱۳ شاخص، شورای فنی استان کرمانشاه در سال ۱۴۰۴ جایگاه نخست کشور را در میان شوراهای فنی استان‌ها به دست آورده است که این موفقیت برای استان یک دستاورد مهم محسوب می‌شود.

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه با اشاره به روند صعودی جایگاه استان گفت: شورای فنی کرمانشاه در سال ۱۴۰۳ رتبه دوم کشور را کسب کرده بود و در سال‌های گذشته نیز رتبه نخست برای مدت طولانی در اختیار استان دیگری قرار داشت، اما با پیگیری مستمر و ارتقای شاخص‌های عملکردی، کرمانشاه در سال ۱۴۰۴ به جایگاه نخست رسید.

نجفی این موفقیت را حاصل یک روند مستمر دانست و افزود: این دستاورد نتیجه تلاش مدیریت ارشد استان، اعضای شورای فنی و دستگاه‌های اجرایی عضو شورا در مسیر صیانت از منابع عمومی، تسریع اجرای پروژه‌های عمرانی، افزایش کیفیت و بهره‌وری طرح‌ها و حل مشکلات فنی و قراردادی بوده است.

وی با اشاره به جزئیات ارزیابی عملکرد شورای فنی گفت: از مجموع ۱۳ شاخص ارزیابی عملکرد، کرمانشاه در پنج شاخص اصلی موفق به کسب رتبه نخست کشور شده است.

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه تقویت نظارت میدانی را یکی از محورهای مهم عملکرد شورای فنی در سال ۱۴۰۴ عنوان کرد و ادامه داد: در همین راستا بیش از ۵۰۰ بازدید فنی، اعتباری و نظارتی از پروژه‌های عمرانی استان انجام شد و در جریان این بازدیدها، میزان پیشرفت طرح‌ها، موانع موجود و مسائل فنی و اجرایی بررسی و برای رفع آنها راهکار ارائه شد.

نجفی خاطرنشان کرد: در این چارچوب پروژه‌هایی همچون قطار شهری کرمانشاه، منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قصرشیرین، فرودگاه و سدهای زمکان و گاوشان نیز مورد پایش و بررسی شورای فنی قرار گرفتند.

وی همچنین به بررسی پرونده‌های مرتبط با ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۵ پرونده پیشنهادی ماده ۴۶ مربوط به فسخ پیمان در شورای فنی استان مورد بررسی قرار گرفت.

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه افزود: پس از بررسی ابعاد فنی، قراردادی و اجرایی این پرونده‌ها، تنها یک مورد به فسخ پیمان منجر شد و برای سایر پرونده‌ها، راهکارهای ادامه اجرای پروژه، رفع موانع و جلوگیری از توقف عملیات مورد بررسی قرار گرفت.

نجفی تأکید کرد: این رویکرد موجب شد از تعطیلی بسیاری از پروژه‌های مهم و آسیب به روند توسعه و اشتغال استان جلوگیری شود و مسائل پروژه‌ها پیش از رسیدن به مرحله توقف، از مسیر کارشناسی مورد پیگیری قرار گیرد.

وی از برگزاری ۱۶۰ جلسه برای حل اختلاف میان کارفرمایان و پیمانکاران به‌عنوان یکی دیگر از اقدامات شورای فنی یاد کرد و گفت: برگزاری این تعداد نشست برای بررسی اختلافات و ارائه راهکارهای کارشناسی، یکی از محورهای مهم عملکرد شورا در سال ۱۴۰۴ بوده است.

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: عملکرد شورای فنی در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد این مجموعه صرفاً به بررسی و تصویب موضوعات محدود نبوده، بلکه با حضور میدانی در پروژه‌ها، شناسایی و رفع موانع، رسیدگی به اختلافات قراردادی و پیگیری مسائل فنی و اجرایی، پیشگیری از توقف طرح‌ها را به‌صورت جدی دنبال کرده است.

نجفی در پایان گفت: در طول سال ۱۴۰۵ و همچنین در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰، تمامی پروژه‌های استان فعال بودند و در سال ۱۴۰۴ نیز هیچ اعتباری به مرکز برگشت داده نشد.