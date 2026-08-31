به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با گرامیداشت هفته دولت، روز دوشنبه مجموعهای از بازدیدهای میدانی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در حوزه راه و زیرساختهای حملونقل شهرستان کوهدشت انجام شد؛ بازدیدهایی که محور اصلی آنها بررسی آخرین وضعیت پروژههای چهارخطه، شناسایی موانع اجرایی و اتخاذ تصمیم برای تسریع در روند تکمیل طرحهای نیمهتمام بود.
در یکی از مهمترین این بازدیدها، روند تکمیل چهارخطه کوهدشت-خرمآباد در محدوده «واریانت چنار» مورد بررسی قرار گرفت؛ مسیری که از نقاط حساس محور ارتباطی کوهدشت به مرکز استان به شمار میرود و تکمیل آن میتواند در ارتقای ایمنی تردد، کاهش سوانح و تسهیل رفتوآمد مردم منطقه نقش مؤثری داشته باشد.
این بازدید با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان، فرماندار کوهدشت، نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان لرستان، مدیران کل راه و شهرسازی و راهداری و حملونقل جادهای استان و جمعی از مسئولان شهرستانی انجام شد.
«واریانت چنار» در اولویت تسریع عملیات
در جریان بازدید از واریانت چنار، آخرین وضعیت فنی و میزان پیشرفت فیزیکی پروژه بررسی و موانع موجود در مسیر تکمیل آن مورد ارزیابی قرار گرفت.
با توجه به اهمیت این قطعه در تکمیل محور کوهدشت-خرمآباد، بر ضرورت تعیین تکلیف زمانبندی اجرای پروژه و شتاببخشی به عملیات عمرانی تأکید شد.
همچنین مقرر شد فرآیند عملیات آسفالت این محور با مدیریت و اجرای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان انجام شود تا روند تکمیل پروژه با سرعت بیشتری دنبال شود.
مسئولان حاضر در این بازدید بر پیگیری مستمر پروژه و رفع موانع موجود تأکید کردند و اعلام شد اخبار و تصمیمات جدید درباره روند اجرای این طرح متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
چهارخطه کوهدشت-زانوگه؛ شریان مهم منطقه
در ادامه، پروژه چهارخطه کوهدشت-زانوگه و عملیات مربوط به ابنیه فنی این محور نیز مورد بازدید و بررسی قرار گرفت.
در این بازدید، میزان پیشرفت فیزیکی طرح، چالشهای موجود در عملیات اجرایی و روند احداث سازهها و ابنیه فنی مسیر مورد ارزیابی قرار گرفت و بر ضرورت تسریع در اجرای بخشهای باقیمانده پروژه تأکید شد.
محور کوهدشت-زانوگه از مسیرهای مهم و پرتردد شهرستان محسوب میشود و با توجه به قرار گرفتن در مسیر تردد زائران اربعین و راه ارتباطی به سمت مسیر کربلا، تکمیل آن از منظر ایمنی، روانسازی ترافیک و ارتقای دسترسیهای منطقهای اهمیت ویژهای دارد.
توجه ویژه به راههای روستایی کوهدشت شمالی
بخش دیگری از این بازدیدها به بررسی روند تأمین مصالح مورد نیاز برای بهسازی و آسفالت راههای روستایی دهستان کوهدشت شمالی اختصاص داشت.
مسئولان استانی و شهرستانی با حضور در کارخانه تولید مصالح مستقر در منطقه کورهدشت، روند تأمین مصالح و ظرفیتهای موجود برای اجرای پروژههای راهسازی این منطقه را بررسی کردند.
هدف از این بازدید، تسریع در فرآیند تأمین مصالح و فراهم کردن مقدمات لازم برای بهسازی و آسفالت محورهای مواصلاتی دهستان کوهدشت شمالی عنوان شد.
کوهدشت شمالی در انتظار توسعه راههای روستایی
دهستان کوهدشت شمالی از جمله مناطق کمبرخوردار و هدف توسعه کشور است و ارتقای زیرساختهای ارتباطی آن میتواند تأثیر مستقیمی بر دسترسی روستاییان به خدمات، تسهیل تردد و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی منطقه داشته باشد.
در جریان این بازدید بر اهتمام مدیریت استان برای کاهش محرومیت و ارتقای زیرساختهای مناطق کمبرخوردار تأکید شد و مسئولان از برنامهریزی برای اجرای اقدامات عمرانی در حوزه راههای روستایی این دهستان خبر دادند.
مجموع این بازدیدها نشان میدهد تکمیل پروژههای چهارخطه و ارتقای راههای روستایی کوهدشت در دستور کار مدیریت استان قرار گرفته و قرار است با استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی مرتبط، عملیات اجرایی طرحهای اولویتدار با سرعت بیشتری دنبال شود.
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