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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹

شتاب برای تکمیل چهارخطه‌های کوهدشت؛ «واریانت چنار» در مسیر تعیین تکلیف

شتاب برای تکمیل چهارخطه‌های کوهدشت؛ «واریانت چنار» در مسیر تعیین تکلیف

کوهدشت- همزمان با هفته دولت، مسئولان لرستان با بازدید میدانی از پروژه‌های عمرانی و راهسازی شهرستان کوهدشت، روند تکمیل چهارخطه‌های کوهدشت-خرم‌آباد و کوهدشت-زانوگه را بررسی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با گرامیداشت هفته دولت، روز دوشنبه مجموعه‌ای از بازدیدهای میدانی با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در حوزه راه و زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهرستان کوهدشت انجام شد؛ بازدیدهایی که محور اصلی آنها بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های چهارخطه، شناسایی موانع اجرایی و اتخاذ تصمیم برای تسریع در روند تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام بود.

در یکی از مهم‌ترین این بازدیدها، روند تکمیل چهارخطه کوهدشت-خرم‌آباد در محدوده «واریانت چنار» مورد بررسی قرار گرفت؛ مسیری که از نقاط حساس محور ارتباطی کوهدشت به مرکز استان به شمار می‌رود و تکمیل آن می‌تواند در ارتقای ایمنی تردد، کاهش سوانح و تسهیل رفت‌وآمد مردم منطقه نقش مؤثری داشته باشد.

این بازدید با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان، فرماندار کوهدشت، نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان لرستان، مدیران کل راه و شهرسازی و راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان و جمعی از مسئولان شهرستانی انجام شد.

«واریانت چنار» در اولویت تسریع عملیات

در جریان بازدید از واریانت چنار، آخرین وضعیت فنی و میزان پیشرفت فیزیکی پروژه بررسی و موانع موجود در مسیر تکمیل آن مورد ارزیابی قرار گرفت.

شتاب برای تکمیل چهارخطه‌های کوهدشت؛ «واریانت چنار» در مسیر تعیین تکلیف

با توجه به اهمیت این قطعه در تکمیل محور کوهدشت-خرم‌آباد، بر ضرورت تعیین تکلیف زمان‌بندی اجرای پروژه و شتاب‌بخشی به عملیات عمرانی تأکید شد.

همچنین مقرر شد فرآیند عملیات آسفالت این محور با مدیریت و اجرای اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان انجام شود تا روند تکمیل پروژه با سرعت بیشتری دنبال شود.

مسئولان حاضر در این بازدید بر پیگیری مستمر پروژه و رفع موانع موجود تأکید کردند و اعلام شد اخبار و تصمیمات جدید درباره روند اجرای این طرح متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

چهارخطه کوهدشت-زانوگه؛ شریان مهم منطقه

در ادامه، پروژه چهارخطه کوهدشت-زانوگه و عملیات مربوط به ابنیه فنی این محور نیز مورد بازدید و بررسی قرار گرفت.

در این بازدید، میزان پیشرفت فیزیکی طرح، چالش‌های موجود در عملیات اجرایی و روند احداث سازه‌ها و ابنیه فنی مسیر مورد ارزیابی قرار گرفت و بر ضرورت تسریع در اجرای بخش‌های باقی‌مانده پروژه تأکید شد.

محور کوهدشت-زانوگه از مسیرهای مهم و پرتردد شهرستان محسوب می‌شود و با توجه به قرار گرفتن در مسیر تردد زائران اربعین و راه ارتباطی به سمت مسیر کربلا، تکمیل آن از منظر ایمنی، روان‌سازی ترافیک و ارتقای دسترسی‌های منطقه‌ای اهمیت ویژه‌ای دارد.

توجه ویژه به راه‌های روستایی کوهدشت شمالی

بخش دیگری از این بازدیدها به بررسی روند تأمین مصالح مورد نیاز برای بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی دهستان کوهدشت شمالی اختصاص داشت.

مسئولان استانی و شهرستانی با حضور در کارخانه تولید مصالح مستقر در منطقه کوره‌دشت، روند تأمین مصالح و ظرفیت‌های موجود برای اجرای پروژه‌های راهسازی این منطقه را بررسی کردند.

شتاب برای تکمیل چهارخطه‌های کوهدشت؛ «واریانت چنار» در مسیر تعیین تکلیف

هدف از این بازدید، تسریع در فرآیند تأمین مصالح و فراهم کردن مقدمات لازم برای بهسازی و آسفالت محورهای مواصلاتی دهستان کوهدشت شمالی عنوان شد.

کوهدشت شمالی در انتظار توسعه راه‌های روستایی

دهستان کوهدشت شمالی از جمله مناطق کم‌برخوردار و هدف توسعه کشور است و ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی آن می‌تواند تأثیر مستقیمی بر دسترسی روستاییان به خدمات، تسهیل تردد و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی منطقه داشته باشد.

در جریان این بازدید بر اهتمام مدیریت استان برای کاهش محرومیت و ارتقای زیرساخت‌های مناطق کم‌برخوردار تأکید شد و مسئولان از برنامه‌ریزی برای اجرای اقدامات عمرانی در حوزه راه‌های روستایی این دهستان خبر دادند.

مجموع این بازدیدها نشان می‌دهد تکمیل پروژه‌های چهارخطه و ارتقای راه‌های روستایی کوهدشت در دستور کار مدیریت استان قرار گرفته و قرار است با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی مرتبط، عملیات اجرایی طرح‌های اولویت‌دار با سرعت بیشتری دنبال شود.

کد مطلب 6933494

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