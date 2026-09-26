درویشی: مطالبات زیرساختی اورامانات وارد مرحله پیگیری اجرایی شد

بهرام درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر، از بررسی مسائل و مطالبات زیرساختی اورامانات در نشست مشترک با مسئولان حوزه آب کشور خبر داد و اظهار کرد: موضوعات باقی‌مانده پیرامون طرح سد داریان با هدف تعیین مسیر اجرایی برای پیگیری آنها بررسی شد.

وی افزود: این نشست با حضور نماینده مردم اورامانات در مجلس برگزار شد و تلاش شد مطالبات مطرح‌شده با رویکردی اجرایی مورد بررسی قرار گیرد و برای هر یک از مسائل، مسیر مشخصی جهت پیگیری تعیین شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه ادامه داد: پس از بررسی موضوعات، موارد مطرح‌شده جمع‌بندی و در قالب صورت‌جلسه ثبت شد و موضوعات مرتبط برای پیگیری اجرایی به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (آب نیرو) ابلاغ شد.

درویشی گفت: تأمین آب روستای بانیان یکی از مطالباتی است که در این چارچوب دنبال می‌شود و در کنار آن، تعیین تکلیف اراضی باقی‌مانده در حاشیه مخزن سد داریان نیز در دستور پیگیری قرار گرفته است.

وی همچنین رسیدگی به راه‌های دسترسی آسیب‌دیده در جریان احداث سد داریان را از دیگر موضوعات مطرح‌شده عنوان کرد و افزود: این موارد از جمله مطالباتی است که برای تعیین تکلیف و پیگیری اجرایی به آب نیرو ابلاغ شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف مسائل باقی‌مانده طرح‌های بزرگ آبی در مناطق پیرامونی اظهار کرد: این موضوعات با نیازهای روزمره مردم و دسترسی آنان به زیرساخت‌های ضروری ارتباط دارد و باید در چارچوب وظایف قانونی دستگاه‌های مسئول دنبال شود.

درویشی خاطرنشان کرد: استمرار هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط و پیگیری مصوبات می‌تواند روند تعیین تکلیف مطالبات زیرساختی اورامانات را تسریع کند.