به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا موالی‌زاده شامگاه امروز چهارشنبه در نشست کارویژه مرز استان خوزستان اظهار کرد: خوزستان با دارا بودن حدود ۶۵۰ کیلومتر مرز آبی و خاکی، ظرفیتی کم‌نظیر برای توسعه تجارت و تعاملات اقتصادی دارد که باید در چارچوب طرح‌های پیشران و توسعه دریامحور به بهترین شکل از آن بهره‌برداری شود.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی پایانه‌های مرزی استان افزود: این پایانه‌ها ورودی‌های مهم کشور به شمار می‌روند و ساماندهی آن‌ها نیازمند نگاهی ملی و متناسب با شأن جمهوری اسلامی ایران است تا زمینه‌ساز تردد روان، دقیق و ضابطه‌مند مسافران و محموله‌های تجاری باشد.

استاندار خوزستان بر تدوین طرح جامع ساماندهی شلمچه و چذابه با مشارکت تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط تأکید کرد و گفت: این طرح باید ابعاد مختلفی از جمله زیرساخت‌های سخت‌افزاری، خدمات رفاهی و سازوکارهای اجرایی را پوشش دهد. همچنین مدیریت جمعیت، تأمین نیازهای بهداشتی و اسکان مسافران و رانندگان، به‌ویژه در ایام اربعین، از الزامات حیاتی است که باید با بهره‌گیری از تجربیات موفق پیشین و رویکرد آینده‌نگر دنبال شود.

موالی‌زاده با اشاره به لزوم تقویت روابط زیرساختی با کشور همسایه تصریح کرد: اجرای پروژه‌های مشترک مرزی و توسعه همکاری‌های فنی، راهکار تقویت روابط اقتصادی میان ایران و عراق است و باید از تمام ظرفیت‌های مهندسی موجود در این مسیر استفاده کرد.

وی، بهره‌مندی مرزنشینان از مواهب اقتصادی مرز را یک ضرورت خواند و افزود: مرزنشینان، مرزبانان اقتصادی و اجتماعی کشور هستند؛ بنابراین برنامه‌های اشتغال‌زایی و توسعه مبادلات باید به‌گونه‌ای طراحی شود که سهم واقعی آنان از ظرفیت‌های مرزی محقق شود. آبرو و کلاس کشور در پایانه‌های مرزی نمایان می‌شود و به همین دلیل ساماندهی این مناطق باید با هماهنگی کامل دستگاه‌های مسئول و طراحی منسجم انجام گیرد.