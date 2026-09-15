به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در نشست تخصصی مسائل و چالش‌های حوزه تأمین مالی بخش کشاورزی با تأکید بر نقش تعیین‌کننده تأمین مالی در استمرار و پایداری تولید، اظهار کرد: در آستانه سال زراعی جدید، تأمین به‌موقع نقدینگی موردنیاز فعالان بخش کشاورزی یک ضرورت است و هرگونه تأخیر در تأمین منابع مالی می‌تواند بر فرایند تهیه نهاده‌ها، تأمین بذر، کشت به‌موقع و در نهایت میزان و کیفیت تولید اثرگذار باشد.

زمینه دسترسی سریع‌تر تولیدکنندگان به منابع مالی فراهم شود

وی با اشاره به اهمیت راهبردی شرکت‌های بذری در زنجیره تولید، افزود: شرکت‌های تولید و فراوری بذر باید بتوانند در زمان مناسب نسبت به خرید، فراوری، آماده‌سازی، بسته‌بندی و توزیع بذر موردنیاز کشاورزان اقدام کنند، ازاین‌رو، تأمین سرمایه در گردش این شرکت‌ها در آستانه سال زراعی جدید باید با نگاه ویژه و رویکردی تسهیل‌گر دنبال شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: دسترسی به تسهیلات سرمایه در گردش برای شرکت‌های بذری، صرفاً یک حمایت مالی از یک واحد اقتصادی نیست، بلکه به‌صورت مستقیم با امنیت تأمین نهاده، کیفیت بذر، کشت به‌موقع و پایداری تولید محصولات کشاورزی استان ارتباط دارد.

صیادی همچنین بر ضرورت تسهیل فرایند پرداخت تسهیلات به کشاورزان، بهره‌برداران، دامداران روستایی و عشایری و سایر فعالان بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت: بانک کشاورزی به‌عنوان بانک تخصصی بخش کشاورزی، در تأمین منابع مالی موردنیاز این بخش نقش‌محوری دارد و انتظار می‌رود با تسریع در بررسی پرونده‌ها، رفع موانع اداری و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی، زمینه دسترسی سریع‌تر تولیدکنندگان به منابع مالی فراهم شود.

لزوم عملیاتی‌شدن مصوبات بخش کشاورزی سفر رئیس‌جمهور

وی با اشاره به اعتبارات بند «ب» تبصره ۲ و مصوبات سفر رئیس‌جمهور به لرستان، بر ضرورت عملیاتی‌شدن هرچه سریع‌تر این مصوبات تأکید کرد و گفت: توسعه گلخانه‌ها، ارتقای بهره‌وری آب، توسعه‌بخش دام و افزایش تولید گوشت قرمز از جمله اولویت‌های بخش کشاورزی استان است که اجرای آنها نیازمند تأمین مالی و تسهیلات بانکی هدفمند است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: هدف از تعامل نزدیک میان سازمان جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی، صرفاً پرداخت تسهیلات نیست، بلکه باید منابع مالی به شکلی هدفمند، به‌موقع و در راستای حفظ و توسعه ظرفیت تولید به دست تولیدکنندگان برسد.

صیادی، راهبرد مشترک سازمان جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی در سال جاری را «در کنار هم با هم؛ تلاش برای پایداری تولید» عنوان کرد و گفت: استمرار این تعامل می‌تواند زمینه‌ساز تسهیل تأمین مالی، افزایش سرمایه‌گذاری، حفظ ظرفیت‌های موجود تولید و حرکت‌بخش کشاورزی استان به سمت بهره‌وری و توسعه پایدار باشد.