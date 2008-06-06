زرادخانه هسته ای اسرائیل امنیت جهان عرب را به خطر انداخته است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "الجمهوریه" با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهوری اسبق آمریکا افزود: جیمی کارتر فاش کرد که رژیم اسرائیل حداقل 70 کلاهک هسته ای دراختیار دارد.

این روزنامه افزود: افشای این حقیقت خود دلیلی جدید بر وجود بزرگترین زرادخانه هسته ای است که اسرائیل خارج ازچارچوب مقررات و قوانین بین المللی برای خود حفظ کرده است .



این روزنامه مصری خاطرنشان کرد: واکنش جامعه بین المللی به خطرات تسلیحات هسته ای اسرائیل با این حجم که کارتر آن را فاش کرد ضروری است به ویژه اینکه تسیلحات کشتارجمعی رژیم صهیونیستی دردرجه اول امنیت جهان عرب را به خطر انداخته است.



روزنامه الجمهوریه ازرژیم صهیونیستی به عنوان رژیم تجاوزگرو توسعه طلب با سابقه ارتکاب جنایتهای وحشیانه علیه ملتهای عربی یاد کرد و نوشت : اسرائیل همچنان به قانون شکنی ادامه می دهد و به هیچ یک از قوانین و مقررات بین المللی پایبند نیست.

این نخستین بار نیست که از وجود برنامه های تسلیحاتی مخوف رژیم صهیونیستی پرده برداشته می شود، زیرا پیش ازاین مقامهای رژیم اشغالگر قدس نیز ازجمله آریل شارون نخست وزیر سابق و ایهود اولمرت نخست وزیر کنونی این رژیم ضمن اینکه به داشتن تسلیحات هسته ای اذعان کردند؛ حتی برخی از کشورهای منطقه را به استفاده از این سلاحهای مخوف تهدید کردند.

رژیم صهیونیستی بدون نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی واجازه به بازرسان آژانس همچنان به برنامه های هسته ای نظامی خود درسایه سکوت معنا دارجامعه جهانی ادامه می دهد به طوری که کارشناسان مسائل نظامی وجود 200 تا 300 کلاهک هسته ای را درنیروگاه هسته ای مخوف دیمونا درجنوب اراضی اشغالی فلسطین تخمین زده اند.