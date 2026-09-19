خبرگزاری مهر - گروه استان ها: استان ایلام گندم مرغوبی دارد و بخشی از آرد آن حتی به استان‌های دیگر فرستاده می‌شود؛ با این حال نانی که در بسیاری از نانوایی‌های این استان پخته می‌شود کیفیت چندان مطلوبی ندارد و همین موضوع به یکی از مشکلات جدی سفره مردم ایلام تبدیل شده است.

در استان ایلام چندین است که به شکل سنتی و صنعتی نان پخت می‌کنند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد کیفیت بخش زیادی از این نان‌ها پایین است و بافت و طعم و ماندگاری خوبی ندارد؛ بسیاری از مردم می‌گویند نانی که می‌خرند زود بیات می‌شود و مجبور هستند بخش زیادی از آن را دور بریزند.

کارشناسان معتقدند ریشه این مشکل در چند چیز است که مهم‌ترین آن‌ها آموزش ندیدن برخی خبازان و فرسوده بودن تجهیزات بعضی نانوایی‌هاست؛ از سوی دیگر هم به گفته مسئولان بعضی نانوایان قدیمی اصول تخمیر و زمان پخت و رعایت بهداشت را درست یاد نگرفته‌اند و همین باعث می‌شود نان خوبی از تنور بیرون نیاید.

مسئولان استانی در ماه‌های اخیر برنامه‌هایی برای بهتر شدن کیفیت نان شروع کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به طرح چهارشنبه‌های آرد و نان و نظارت بر عملکرد نانوایی‌ها در سامانه نانینو و تشویق و تنبیه واحدهای خبازی اشاره کرد؛ باید دید این برنامه‌ها در عمل چقدر می‌توانند کیفیت نان را برای سفره مردم ایلام بهتر کنند.

نظارت بر ۲۶۰ نانوایی در ایلام

فرماندار ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه بیش از ۲۶۰ نانوایی در شهرستان ایلام در رسته‌های مختلف نان پخت می‌کنند و نظارت بر آنها از دغدغه‌های اصلی مسئولان است، اظهار داشت: دستگاه‌های متولی آرد بیشتر بر کمیت و کیفیت نان تمرکز دارند و هدف اصلی، رساندن نان کافی و باکیفیت به دست مردم است؛ بدون شک این موضوع، همواره در اولویت برنامه‌های شهرستان قرار دارد.

احسان اکبری با بیان اینکه سهمیه آرد توزیع‌شده در شهرستان ایلام بیش از سرانه کشوری است، تصریح کرد: این آرد در سطح نانوایی‌ها توزیع می‌شود و نانوایان نیز پخت را انجام می‌دهند.

فرماندار ایلام با اشاره به اینکه مردم شهرستان از کیفیت نان گلایه‌مند هستند و حق با آنان است، خاطرنشان کرد: در این خصوص کارهای جدی انجام شده و با تدبیر استاندار ایلام، برنامه‌های آموزشی برای نانوایی‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

اکبری با بیان اینکه در حال حاضر چند نانوای غیربومی با تجربه از سطح کشور در شهر ایلام مشغول به کار هستند، گفت: این نانوایان آموزش‌های لازم را به نانوایان محلی ارائه می‌دهند تا کیفیت نان در سطح شهرستان ارتقا یابد.

فرماندار ایلام در پایان با اشاره به اینکه قرارگاه نظارتی در محل فرمانداری با حضور دستگاه‌های نظارتی تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: از شهروندان درخواست می‌کنیم در صورت مشاهده هرگونه تخلف مانند کم‌فروشی، با سامانه ۱۲۴ تماس بگیرند با نانوایی‌های متخلف برخورد جدی شود.

تقویت نظارت‌های مشترک برای ارتقای کیفیت نان در ایلام

مدیرکل استاندارد استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه بررسی روند اجرای مصوبات گذشته و کیفیت نان و استانداردهای مرتبط با تغذیه سالم در دستور کار قرار گرفته است، اظهار داشت: مقرر شده نظارت‌های مشترک میان دستگاه‌های مرتبط تقویت شود و این نظارت‌ها با هدف ارتقای کیفیت محصولات و صیانت از سلامت مردم انجام می‌گیرد.

یادگار محمدی با بیان اینکه گشت‌های مشترک با حضور دستگاه‌های مرتبط از نانوایی‌ها انجام می‌شود، تصریح کرد: در کنار بازرسی و کنترل، آموزش‌های تخصصی نیز برای نانوایان ارائه خواهد شد و سازمان فنی و حرفه‌ای نیز در زمینه ارتقای مهارت فعالان این حوزه همکاری می‌کند؛ بدون شک این همکاری می‌تواند به بهبود کیفیت نان و افزایش رضایت مردم کمک کند.

مدیرکل استاندارد استان با اشاره به اینکه آردهای تولیدی استان از نظر الزامات استانداردی مورد تأیید هستند، خاطرنشان کرد: سلامت و کیفیت نان تنها به ماده اولیه محدود نمی‌شود و نه تنها فرآیند پخت باید با دقت بیشتری مورد نظارت قرار گیرد، بلکه همه مراحل تولید، از تأمین آرد تا پخت نان، میبایست تحت کنترل و نظارت مستمر باشد.

محمدی در پایان با اشاره به اینکه بازرسی و نمونه‌برداری از کارخانه‌های تولید آرد به‌صورت مستمر انجام می‌شود، گفت: نتایج بررسی‌ها برای اطمینان از انطباق محصولات با الزامات استاندارد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و هدف اصلی، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای کیفیت محصولات و صیانت از سلامت مردم است.

کاهش سهمیه آرد نانوایی‌های متخلف در ایلام

مدیر اجرایی پایش بازار استان ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه نظارت بر عملکرد نانوایی‌ها به صورت مستمر انجام می‌شود، اظهار داشت: سامانه نظارتی به صورت دقیق عملکرد تمام نانوایی‌ها را رصد می‌کند و هیچ تخلفی از دید ناظران پنهان نمی‌ماند.

محمد جواد شیرخانی با بیان اینکه اگر در پایان ماه، تعداد نان‌های پخت‌شده با سهمیه آرد مطابقت نداشته باشد، سهمیه ماه بعد کاهش می‌یابد، تصریح کرد: کم‌بودن وزن چانه، تعطیلی خودسرانه و عدم رعایت ساعت پخت از جمله تخلفات نانوایی‌ها محسوب می‌شود و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، سهمیه آرد نانوایی کاهش می‌یابد؛ بی درنگ این رویکرد، به عنوان یک ابزار بازدارنده برای بهبود کیفیت نان به کار می‌رود.

شیرخانی در پایان با تأکید بر اینکه نان، قوت اصلی سفره مردم است و باید با کیفیت مطلوب عرضه شود، گفت: سامانه‌های ۱۲۴ و ۱۳۵ تعزیرات حکومتی آماده دریافت شکایات مردمی در این زمینه هستند و با متخلفان در اسرع وقت برخورد خواهد شد؛ مردم نیز می‌توانند با گزارش تخلفات، در بهبود کیفیت نان سهیم باشند.

به نظر می‌رسد کیفیت نان در ایلام تنها با بخشنامه و طرح‌های مقطعی حل نمی‌شود و لازم است آموزش خبازان، نوسازی تجهیزات و نظارت مستمر جدی گرفته شود تا فاصله میان گندم مرغوب این استان و نان سفره مردم از بین برود و مردم طعم واقعی نان باکیفیت را بچشند.