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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۴

استاندار گیلان: مدارس فرسوده استان نیازمند نوسازی هستند

استاندار گیلان: مدارس فرسوده استان نیازمند نوسازی هستند

رشت- استاندار گیلان با تأکید بر اهمیت آموزش گفت: با وجود قابل قبول بودن سرانه آموزشی استان، نوسازی مدارس فرسوده و آماده‌سازی سریع مراکز آموزشی برای آغاز سال تحصیلی باید با جدیت دنبال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس ظهر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش گیلان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: تلاش‌هایی که امروز در حوزه آموزش انجام می‌شود، در آینده نتیجه‌بخش خواهد بود و باید توجه داشت که ثمرات این اقدامات نیازمند گذشت زمان است.

وی با تأکید بر اهمیت آموزش در آینده کشور افزود: فارغ از شرایط سخت و دشواری‌های کنونی، هیچ چیزی نمی‌تواند جایگزین آموزش شود و همین موضوع ضرورت توجه جدی به حوزه تعلیم و تربیت را نشان می‌دهد.

استاندار گیلان با اشاره به وضعیت فضاهای آموزشی استان تصریح کرد: اگرچه سرانه آموزش در گیلان قابل قبول است، اما با فرسودگی بخشی از مراکز آموزشی مواجه هستیم که نوسازی و بازسازی آنها باید مورد توجه قرار گیرد.

حق‌شناس همچنین بر ضرورت برگزاری باشکوه مراسم بازگشایی مدارس و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای میناب تأکید کرد و گفت: با حضوری شدن مدارس، همه دستگاه‌های ذی‌ربط باید برای آغاز مطلوب سال تحصیلی پای کار باشند.

وی افزود: خدمات و تلاش‌های دستگاه‌های فعال در آماده‌سازی مدارس نیز مورد تقدیر قرار خواهد گرفت.

استاندار گیلان با اشاره به ضرورت تسریع در روند آماده‌سازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید بیان کرد: در جریان شرایط جنگی، پنج مدرسه برای اسکان مردم در اختیار قرار گرفته بود که با نزدیک شدن به زمان بازگشایی مدارس، باید هرچه سریع‌تر تخلیه، آماده‌سازی و برای حضور دانش‌آموزان مهیا شوند.

حق‌شناس در پایان بر هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای فراهم کردن شرایط مناسب آغاز سال تحصیلی تأکید کرد.

کد مطلب 6951433

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