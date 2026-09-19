مشاهده «تلما» به همراه دو توله یوز؛ قاب امیدبخش از قلب توران شاهرود

سعید یوسفپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محیطبانان مجموعه حفاظتی توران موفق شدند «تلما» را به همراه دو توله امسالی مشاهده و تصاویر این خانواده یوز را ثبت کنند.
وی ادامه داد: «تلما» آخرین بار در بهار سال جاری در منطقه «اوزوم» در استان خراسان شمالی مشاهده و ثبت شده بود و مشاهده مجدد این یوز ماده به همراه دو توله، از مشاهدات ارزشمند در پایش جمعیت یوزپلنگ آسیایی محسوب میشود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان با اشاره به ضرورت رعایت ملاحظات حفاظتی در انتشار اطلاعات مربوط به یوزها، بیان کرد: تصاویر ثبتشده از این مشاهده، با توجه به ضرورتهای حفاظتی و برای جلوگیری از ایجاد هرگونه اختلال در روند طبیعی زندگی این خانواده یوز، با چند روز تأخیر منتشر خواهد شد.
یوسفپور تأکید کرد: تداوم پایش و حفاظت از زیستگاههای یوزپلنگ آسیایی و رعایت ملاحظات حفاظتی، نقش مهمی در صیانت از این گونه ارزشمند و در معرض خطر انقراض دارد.
نظر شما