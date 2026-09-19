محمودرضا رضایی‌ کوچی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره موضوع الحاق بخشی از حریم درجه ۲ تخت‌جمشید به محدوده شهری مرودشت، گفت: در حال حاضر هیچ طرح مصوب و ابلاغ‌شده‌ای در ارتباط با الحاق بخشی از حریم درجه ۲ تخت‌جمشید به محدوده شهر مرودشت نداریم.

وی با اشاره به مطرح شدن موضوع الحاق روستای مهدیه به محدوده شهری مرودشت افزود: در گذشته مدیرکل وقت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس پیشنهاد کرده بود که این محدوده برای حفاظت بیشتر به محدوده شهر الحاق شود، اما این موضوع در نهایت به تصویب و ابلاغ نرسید.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس ادامه داد: در حال حاضر طرح جامع شهر مرودشت در دست تهیه است و هنوز نهایی نشده؛ بنابراین نمی‌توان درباره تغییر محدوده شهری یا الحاق بخشی از حریم درجه ۲ تخت‌جمشید بر اساس طرحی که هنوز به تصویب نرسیده، اظهار نظر قطعی کرد.

رضایی‌کوچی تصریح کرد: ممکن است پیشنهادهایی از سوی مدیریت شهری یا مردم محلی درباره این موضوع مطرح شده باشد و حتی اقداماتی در زمینه ساخت‌وساز صورت گرفته باشد، اما تاکنون هیچ مصوبه ابلاغ‌شده‌ای درباره الحاق این بخش از حریم تخت‌جمشید به محدوده شهر مرودشت وجود ندارد.

وی با بیان اینکه این محدوده دارای یک روستا است، گفت: این روستا می‌تواند در چارچوب فعلی به عنوان روستا باقی بماند و هرگونه تصمیم درباره تغییر وضعیت یا محدوده آن باید در فرآیند قانونی و بر اساس طرح‌های مصوب انجام شود.