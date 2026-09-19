هیچ کلاسی در اصفهان بدون معلم نماند؛اجرای ۱۰۰ پروژه آموزشی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نظریان صبح شنبه در نشست هماهنگی با فرمانداران استان اصفهان که با محوریت پروژه مهر برگزار شد، با نگاهی آسیبشناسانه به وضعیت آمادگی مدارس برای اول مهر، اظهار کرد: پروژه مهر امسال تنها یک دستور اداری نبوده، بلکه از خردادماه به عنوان یک عزم جدی در تمامی کمیتههای تخصصی دنبال شده است تا آغاز سال تحصیلی برای خانوادهها همراه با کمترین دغدغه و بالاترین کیفیت باشد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با صراحت به چالشهای تأمین نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه امسال به دلیل شرایط خاص کشور امکان برگزاری آزمون استخدامی میسر نشد، اما اجازه ندادیم این چالش به بحران تبدیل شود. با اتخاذ راهکارهای میانبر و فعالسازی ظرفیتهایی نظیر بهکارگیری نیروهای حقالتدریس، بازنشستگان و دانشجومعلمان فرهنگیان، به گونهای مدیریت شده است که در روز اول مهرماه، کلاسی بدون معلم، دانشآموزی بدون کتاب و معلمی بدون ابلاغ رسمی در هیچ نقطهای از استان وجود نداشته باشد.
۱۰۰ پروژه آموزشی در استان اصفهان در دست اجرا است
وی همچنین از بهرهبرداری بیش از ۱۰۰ پروژه آموزشی، پرورشی و تربیتی تا پایان مهرماه خبر داد و تأکید کرد: استان اصفهان در «گام دوم نهضت توسعه عدالت آموزشی» قرار دارد و توسعه فضاهای آموزشی به عنوان یک اصل غیرقابلتغییر با جدیت در حال اجراست.
نظریان در بخش دیگری از سخنان خود که خطاب به فرمانداران به عنوان رؤسای شوراهای آموزش و پرورش شهرستانها ایراد شد، خواستار ورود عملیاتی آنها به مباحث شد. وی تصریح کرد: فرمانداران باید پیش از مهرماه، جلسات شورای آموزش و پرورش را با خروجیهای ملموس برگزار کنند. کیفیتبخشی به آموزش دیگر یک توصیه نیست، بلکه یک «مطالبه» از سوی آموزش و پرورش است که مدیران شهرستانی باید پاسخگوی آن باشند.
وی در خصوص مقابله با آسیبهای اجتماعی، بر لزوم فعالسازی جدی کارگروه «نماد» در شهرستانها تأکید کرد و افزود: آموزش و پرورش به تنهایی نمیتواند بار سنگین پیشگیری از آسیبهای اجتماعی را به دوش بکشد؛ لذا فرمانداران باید با همافزایی دستگاههای شهرستانی، امنیت روانی محیط آموزشی را تضمین کنند.
مدرسه حریم امن و خط قرمزِ سیاسی است
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با اشاره به اهمیت صیانت از آرامش محیطهای آموزشی گفت: مدارس، نه باشگاههای سیاسی هستند و نه محل جولانِ دوگانگیهای اجتماعی؛ مدارس «حریم امن» تربیت نسل آینده است و هرگونه ناهنجاری که این فضا را مخدوش کند، با واکنش قانونی مواجه خواهد شد. ما اجازه نمیدهیم دوقطبیهای کاذب جامعه به کلاسهای درس نفوذ کند و از فرمانداران انتظار داریم در این مسیرِ حساس، حامیِ اقتدارِ آموزش و پرورش باشند.
نظریان با دعوت از خانوادهها برای مشارکت فعال و حضور دانشآموزان از همان روز نخست، تأکید کرد: اطلاعرسانیها برای آغاز حضوری مدارس قطعی است و تردیدها در این زمینه تنها نتیجه فضای مسمومِ ابهامآفرینی است که باید با اطلاعرسانی دقیق مسئولان شهرستانی خنثی شود. سال تحصیلی جدید باید با اقتدار، نظم و شکوه آغاز شود.
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