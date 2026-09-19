گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان و محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان ظهر امروز شنبه به صورت تلفنی گفتگو کرد.



در این تماس تلفنی، طرفین درباره موضوعات مورد اهتمام دو کشور و آخرین تحولات منطقه رایزنی و تبادل نظر کردند.