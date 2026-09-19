علی باقری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی در جریان گشتها و اقدامات حفاظتی، یک متخلف را هنگام قطع یک اصله درخت بلوط در جنگل شناسایی و دستگیر کردند.
وی افزود: این درخت بلوط حدود ۴۵ سانتیمتر قطر داشت و فرد متخلف پس از قطع درخت، در حال جابهجایی محموله چوب بود که نیروهای حفاظتی در صحنه حاضر شده و وی را دستگیر کردند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ ساری با اشاره به همکاری نیروهای حفاظتی در این عملیات گفت: مأموران یگان حفاظت، سرجنگلبان آبلو، نگهبانان ایستبازرسی زرندین و نیروهای حفاظت شرکت نکاچوب در شناسایی و برخورد با متخلفان همکاری داشتند.
باقری همچنین به دستگیری دو متخلف دیگر در منطقه چلمردی نکا اشاره کرد و گفت: پس از دریافت گزارشهای مردمی درباره قطع غیرمجاز درختان در این منطقه، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی نکا با همکاری نیروهای شرکت نکاچوب در محل حاضر شدند.
وی ادامه داد: مأموران در جریان بازرسی، دو نفر را هنگام بارگیری چوبهای قطعشده در یک دستگاه خودروی ایسوزو مشاهده کردند که بلافاصله نسبت به دستگیری آنان اقدام شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ ساری بیان کرد: خودرو و محموله چوب توقیفشده به پارکینگ سرجنگلبانی آبلو منتقل شده و پرونده متهمان برای طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی در اختیار مراجع مربوط قرار گرفته است.
باقری با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در حفاظت از عرصههای جنگلی اظهار کرد: گزارشهای مردمی یکی از ظرفیتهای مهم در شناسایی تخلفات در عرصههای طبیعی است و همکاری مردم میتواند روند شناسایی و برخورد با متخلفان را تسریع کند.
وی خاطرنشان کرد: نیروهای منابع طبیعی و یگان حفاظت به صورت مستمر در عرصههای جنگلی حضور دارند و با هرگونه قطع غیرمجاز درختان، حمل و جابهجایی چوب حاصل از تخلف، مطابق ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.
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