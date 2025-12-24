  1. استانها
باقری: عامل قطع درختان بلوط در جنگل پلنگ‌خیل بهشهر دستگیر شد

ساری- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ ساری از دستگیری عامل قطع درختان بلوط در جنگل پلنگ‌خیل بهشهر خبر داد و گفت: این فرد در حین قطع درخت با اره موتوری دستگیر شد.

علی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین اقدامات یگان حفاظت منابع طبیعی در استان اظهار کرد: طی روزهای اخیر، مأموران سرجنگلبانی پلسفید موفق شدند با اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، ۸۲۵ مترمربع از اراضی ملی منطقه اجت ورسک را که به‌صورت غیرقانونی تصرف شده بود، آزادسازی کنند.

وی افزود: صیانت از اراضی ملی و حقوق بیت‌المال از اولویت‌های اصلی منابع طبیعی است و اجازه نخواهیم داد سودجویان با تصرف یا تغییر کاربری غیرمجاز به عرصه‌های طبیعی آسیب وارد کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ساری با اشاره به مقابله با قاچاق چوب در شرق استان گفت: نیروهای یگان حفاظت شهرستان بهشهر حین گشت‌زنی و کنترل خودروهای عبوری در محدوده بندر امیرآباد، یک دستگاه کامیون حامل چوب قاچاق را شناسایی و توقیف کردند که در آن یک و نیم استر هیزم جنگلی به‌صورت پنهان و در پوشش چوب باغی حمل می‌شد.

باقری تصریح کرد: محموله مکشوفه به نفع دولت ضبط و پرونده متخلف برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی ارسال شد و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شده است.

وی همچنین از دستگیری عامل قطع درختان بلوط در جنگل پلنگ‌خیل بهشهر خبر داد و گفت: این فرد در حین قطع درخت با اره موتوری و پس از رصد اطلاعاتی، کمین و گشت‌های مستمر نیروهای یگان حفاظت شناسایی و دستگیر شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ساری در پایان با تأکید بر نقش مردم در حفاظت از منابع طبیعی خاطرنشان کرد: مشارکت و گزارش‌های مردمی نقش مهمی در پیشگیری از تخریب جنگل‌ها دارد و برخورد با متخلفان با جدیت ادامه خواهد داشت.

