علی باقری در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین اقدامات یگان حفاظت منابع طبیعی در استان اظهار کرد: طی روزهای اخیر، مأموران سرجنگلبانی پلسفید موفق شدند با اجرای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، ۸۲۵ مترمربع از اراضی ملی منطقه اجت ورسک را که بهصورت غیرقانونی تصرف شده بود، آزادسازی کنند.
وی افزود: صیانت از اراضی ملی و حقوق بیتالمال از اولویتهای اصلی منابع طبیعی است و اجازه نخواهیم داد سودجویان با تصرف یا تغییر کاربری غیرمجاز به عرصههای طبیعی آسیب وارد کنند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ساری با اشاره به مقابله با قاچاق چوب در شرق استان گفت: نیروهای یگان حفاظت شهرستان بهشهر حین گشتزنی و کنترل خودروهای عبوری در محدوده بندر امیرآباد، یک دستگاه کامیون حامل چوب قاچاق را شناسایی و توقیف کردند که در آن یک و نیم استر هیزم جنگلی بهصورت پنهان و در پوشش چوب باغی حمل میشد.
باقری تصریح کرد: محموله مکشوفه به نفع دولت ضبط و پرونده متخلف برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی ارسال شد و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شده است.
وی همچنین از دستگیری عامل قطع درختان بلوط در جنگل پلنگخیل بهشهر خبر داد و گفت: این فرد در حین قطع درخت با اره موتوری و پس از رصد اطلاعاتی، کمین و گشتهای مستمر نیروهای یگان حفاظت شناسایی و دستگیر شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ساری در پایان با تأکید بر نقش مردم در حفاظت از منابع طبیعی خاطرنشان کرد: مشارکت و گزارشهای مردمی نقش مهمی در پیشگیری از تخریب جنگلها دارد و برخورد با متخلفان با جدیت ادامه خواهد داشت.
