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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۲

پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در سیستان و بلوچستان از ۷۰ درصد گذشت

پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در سیستان و بلوچستان از ۷۰ درصد گذشت

زاهدان- مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان گفت: پروژه‌های نهضت ملی مسکن در ۱۳ شهر شمال استان با پیشرفت فیزیکی بیش از ۷۰ درصد در حال اجراست.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پارسی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تاکنون ۱۲ هزار و ۳۷۵ پروانه ساختمانی در محدوده شهرهای تحت پوشش اداره‌کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان در شمال استان صادر شده که بخش قابل توجهی از این واحدها وارد مراحل مختلف ساخت و تکمیل شده‌اند.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان افزود: از مجموع واحدهای در حال ساخت، پنج هزار و ۳۵۱ واحد به مرحله نازک‌کاری رسیده‌اند که نشان‌دهنده ورود بخش قابل توجهی از پروژه‌ها به مراحل پایانی عملیات اجرایی است.

وی ادامه داد: اجرای طرح نهضت ملی مسکن علاوه بر تأمین بخشی از نیاز شهروندان به مسکن، موجب رونق فعالیت‌های عمرانی، افزایش تقاضا برای مصالح ساختمانی و ایجاد فرصت‌های شغلی در منطقه شده است.

پارسی گفت: تاکنون ۱۷ هزار و ۶۴۰ نفر در فرآیند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهرهای شمالی استان مشغول به کار شده‌اند که این میزان اشتغال در تحرک‌بخشی به بازار کار و فعالیت‌های اقتصادی منطقه نقش داشته است.

وی با اشاره به پیشرفت پروژه‌ها بیان کرد: طرح‌های نهضت ملی مسکن در ۱۳ شهر شمال استان بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و حجم قابل توجهی از عملیات اجرایی آنها انجام شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان تأکید کرد: تکمیل واحدهای در حال ساخت و تحویل آنها به متقاضیان از اولویت‌های اصلی این مجموعه است و تلاش می‌شود با هماهنگی تعاونی‌های مسکن، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و سایر مجموعه‌های مرتبط، موانع موجود برطرف شود.

پارسی خاطرنشان کرد: استمرار عملیات اجرایی، تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز و پیگیری منابع مالی با هدف تسریع در تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن و تحویل واحدهای آماده به متقاضیان در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 6951126

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