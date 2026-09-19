به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پارسی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تاکنون ۱۲ هزار و ۳۷۵ پروانه ساختمانی در محدوده شهرهای تحت پوشش ادارهکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان در شمال استان صادر شده که بخش قابل توجهی از این واحدها وارد مراحل مختلف ساخت و تکمیل شدهاند.
مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان افزود: از مجموع واحدهای در حال ساخت، پنج هزار و ۳۵۱ واحد به مرحله نازککاری رسیدهاند که نشاندهنده ورود بخش قابل توجهی از پروژهها به مراحل پایانی عملیات اجرایی است.
وی ادامه داد: اجرای طرح نهضت ملی مسکن علاوه بر تأمین بخشی از نیاز شهروندان به مسکن، موجب رونق فعالیتهای عمرانی، افزایش تقاضا برای مصالح ساختمانی و ایجاد فرصتهای شغلی در منطقه شده است.
پارسی گفت: تاکنون ۱۷ هزار و ۶۴۰ نفر در فرآیند اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن در شهرهای شمالی استان مشغول به کار شدهاند که این میزان اشتغال در تحرکبخشی به بازار کار و فعالیتهای اقتصادی منطقه نقش داشته است.
وی با اشاره به پیشرفت پروژهها بیان کرد: طرحهای نهضت ملی مسکن در ۱۳ شهر شمال استان بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و حجم قابل توجهی از عملیات اجرایی آنها انجام شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان تأکید کرد: تکمیل واحدهای در حال ساخت و تحویل آنها به متقاضیان از اولویتهای اصلی این مجموعه است و تلاش میشود با هماهنگی تعاونیهای مسکن، دستگاههای اجرایی، بانکها و سایر مجموعههای مرتبط، موانع موجود برطرف شود.
پارسی خاطرنشان کرد: استمرار عملیات اجرایی، تأمین زیرساختهای مورد نیاز و پیگیری منابع مالی با هدف تسریع در تکمیل پروژههای نهضت ملی مسکن و تحویل واحدهای آماده به متقاضیان در دستور کار قرار دارد.
نظر شما