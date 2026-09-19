داوود شهرکی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: توسعه فعالیت‌های معدنی در سیستان و بلوچستان علاوه بر ایجاد اشتغال و ارزش افزوده، می‌تواند در تأمین منابع مورد نیاز برای توسعه زیرساخت‌های استان نیز نقش داشته باشد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان افزود: در حوزه معدن، یک درصد از درآمد مربوط به این بخش دریافت و به حساب خزانه دولت واریز می‌شود و این منابع از طریق سازمان برنامه برای ایجاد زیرساخت‌ها و اجرای اقدامات در محل وقوع معدن هزینه خواهد شد.

وی ادامه داد: در کنار این منابع، تلاش می‌کنیم از ظرفیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه زیرساخت‌های استان استفاده کنیم.

شهرکی گفت: طرح‌های مرتبط با راه و زیرساخت‌های فعالیت‌های معدنی و صنعتی در مناطقی از جمله ایرانشهر، خاش، شمال زاهدان و نصرت‌آباد در حال پیگیری است.

وی همچنین با اشاره به نقش سرمایه‌گذاران در مسئولیت‌های اجتماعی اظهار کرد: بسیاری از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در استان در ساخت مدرسه، خانه‌های بهداشت و اجرای طرح‌های عام‌المنفعه مشارکت داشته‌اند.

شهرکی خاطرنشان کرد: هرچه سرمایه‌گذاری در استان افزایش پیدا کند و واحدهای صنعتی و معدنی قدرتمندتر شوند، ظرفیت آنها برای مشارکت در توسعه استان و اقدامات اجتماعی نیز بیشتر خواهد شد.

وی افزود: بسیاری از طرح‌های بزرگ هنوز در مرحله احداث قرار دارند و انتظار می‌رود با رسیدن آنها به مرحله تولید و سودآوری، نقش بیشتری در توسعه مناطق محل فعالیت خود ایفا کنند.