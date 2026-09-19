به گزارش خبرنگار مهر، حجم مطالبات داروخانه ها از بیمه ها، شامل سازمان تامین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت و سازمان بیمه نیروهای مسلح است.

بر اساس آنچه در جدول منتشر شده از سوی انجمن داروسازان ایران می توان متوجه شد، این است که حجم مطالبات داروخانه ها از بیمه ها، تا ۲۸ شهریور ۱۴۰۵، به ۸۴.۵ همت رسیده است.

بدهی بیمه ها مربوط به سهم ارز و سهم سازمان می شود.

طبق جدول منتشر شده، تامین اجتماعی بین ۶ تا ۷ ماه تاخیر در پرداختی ها دارد. بیمه سلامت بین ۶ تا ۱۰.۵ ماه و بیمه نیروهای مسلح نیز، بین ۵ تا ۶ ماه تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه ها دارند.