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۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۵۳

جدول مطالبات داروخانه‌ها منتشر شد

جدول مطالبات داروخانه‌ها منتشر شد

انجمن داروسازان ایران، جدول مربوط به مطالبات داروخانه‌ها از بیمه‌ها را منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجم مطالبات داروخانه ها از بیمه ها، شامل سازمان تامین اجتماعی، سازمان بیمه سلامت و سازمان بیمه نیروهای مسلح است.

بر اساس آنچه در جدول منتشر شده از سوی انجمن داروسازان ایران می توان متوجه شد، این است که حجم مطالبات داروخانه ها از بیمه ها، تا ۲۸ شهریور ۱۴۰۵، به ۸۴.۵ همت رسیده است.

بدهی بیمه ها مربوط به سهم ارز و سهم سازمان می شود.

طبق جدول منتشر شده، تامین اجتماعی بین ۶ تا ۷ ماه تاخیر در پرداختی ها دارد. بیمه سلامت بین ۶ تا ۱۰.۵ ماه و بیمه نیروهای مسلح نیز، بین ۵ تا ۶ ماه تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه ها دارند.

جدول مطالبات داروخانه‌ها منتشر شد

کد مطلب 6951159
حبیب احسنی پور

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