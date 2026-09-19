حقوق ورودی خودروهای وارداتی ایرانیان مقیم خارج چقدر است؟

به گزارش خبرنگار مهر، حقوق ورودی خودروهای وارداتی توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور تا پایان سال ۱۴۰۵ بر اساس نوع قوای محرکه و حجم موتور است. بر این اساس، خودروهای برقی، بردافزا، هیبریدی پلاگین و هیبریدی مشمول حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی خواهند بود، در حالی که نرخ حقوق ورودی خودروهای بنزینی با افزایش حجم موتور، از ۱۱۰ تا ۱۶۵ درصد تعیین شده است.

بر اساس نرخ‌های اعلام‌شده، خودروهای برقی و بردافزا با حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی امکان ورود به کشور را خواهند داشت. همچنین برای خودروهای هیبریدی پلاگین و خودروهای هیبریدی نیز نرخ ۱۰۰ درصدی در نظر گرفته شده است.

در بخش خودروهای مجهز به موتور بنزینی، میزان حقوق ورودی متناسب با حجم موتور افزایش می‌یابد. خودروهای بنزینی با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سی‌سی مشمول حقوق ورودی ۱۱۰ درصدی هستند. این نرخ برای خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی به ۱۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.

بر اساس این جدول، خودروهای بنزینی با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی نیز مشمول حقوق ورودی ۱۳۰ درصدی خواهند بود. نرخ حقوق ورودی برای خودروهای با حجم موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی به ۱۴۵ درصد می‌رسد و بالاترین نرخ مربوط به خودروهای بنزینی با حجم موتور بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی است که حقوق ورودی آنها ۱۶۵ درصد تعیین شده است.

به این ترتیب، میان خودروهای مشمول این مقررات، خودروهای برقی و انواع خودروهای هیبریدی از نظر نرخ حقوق ورودی در سطح ۱۰۰ درصد قرار دارند، در حالی که خودروهای بنزینی بر اساس حجم موتور در پنج گروه طبقه‌بندی شده‌اند. کمترین نرخ در این گروه مربوط به خودروهای بنزینی با حجم موتور حداکثر ۱۵۰۰ سی‌سی و بیشترین نرخ مربوط به خودروهای بالاتر از ۳۰۰۰ سی‌سی است.

این نرخ‌ها تا پایان سال ۱۴۰۵ مبنای محاسبه حقوق ورودی خودروهای وارداتی توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور خواهد بود و تفاوت قابل توجه میان نرخ‌ها بر اساس نوع پیشرانه و حجم موتور، هزینه نهایی واردات خودرو را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

بر این اساس، ساختار تعیین حقوق ورودی نشان می‌دهد خودروهای برقی و هیبریدی با نرخ ۱۰۰ درصدی در یک گروه قرار گرفته‌اند و در مقابل، خودروهای بنزینی هرچه حجم موتور بالاتری داشته باشند، با حقوق ورودی بیشتری مواجه خواهند شد؛ به‌گونه‌ای که نرخ حقوق ورودی برای خودروهای بالای ۳۰۰۰ سی‌سی به ۱۶۵ درصد می‌رسد.

شرایط واردات

گفتنی است امکان ثبت‌سفارش یک دستگاه خودروی سواری برای هر ایرانی مقیم خارج از کشور، در چارچوب مصوبه هیئت وزیران و از محل بند «ر» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۴، در سامانه جامع تجارت فراهم شده است.

بر اساس شرایط اعلام‌شده، متقاضی باید تابعیت ایرانی، اقامت خارج از کشور مورد تأیید وزارت امور خارجه و حداقل ۱۸ سال سن داشته باشد و از تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ یا پیش از آن در خارج از کشور اقامت داشته باشد.

ثبت‌سفارش خودروهای نو و کارکرده با حداکثر پنج سال ساخت مجاز است، اما در این مرحله خودرو باید پیش از ۱۲ آذر ۱۴۰۴ در مالکیت متقاضی بوده باشد. واردات خودروهای راست‌فرمان و برندهای آمریکایی نیز ممنوع است.

برندهای مجاز شامل آئودی، آواتار، بی‌ام‌و، بی‌وای‌دی، چانگان، داچیا، جیلی، فیات، هاوال، هوندا، هیوندای، اینفینیتی، کیا، لکسوس، مزدا، مرسدس بنز، مینی، میتسوبیشی، ام‌جی، نیسان، اوپل، رنو، سئات، اشکودا، سانگ‌یانگ، سوزوکی، تانک، تویوتا، فولکس‌واگن، ولوو و وویاه است.

واردات این خودروها صرفاً به‌صورت «بدون انتقال ارز» انجام می‌شود و ثبت‌سفارش منوط به بررسی و صدور مجوز فنی از سوی دفتر صنایع خودرو وزارت صمت است. خودروهای مستعمل با کارکرد بیش از ۹۹ کیلومتر نیز از دریافت شناسنامه گارانتی معاف هستند.

ثبت‌سفارش این رویه تا پایان سال ۱۴۰۵ امکان‌پذیر است. متقاضیان پیش از آغاز فرآیند باید در سامانه میخک ثبت‌نام و مدارک خود را تکمیل و تأیید کنند؛ پس از تأیید نهایی، امکان دریافت نقش «مجوز موردی - واردات خودروی ایرانیان مقیم خارج کشور» در سامانه جامع تجارت فراهم خواهد شد.