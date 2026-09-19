قهرمانان ۱۰۰۰ امتیازی تنیس معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، فینال رقابت های ۱۰۰۰ امتیازی تنیس مردان در مجموعه ورزشی فدال گرگان (استان گلستان) برگزار شد که در پایان سینا مقیمی با برتری ۶ بر ۲ و ۶ بر صفر مقابل ایلیا جعفر، عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را از آن خود کرد.

در بخش دونفره این مسابقات نیز ارسلان قمی و محمد خوش خلق با برتری ۶ بر ۳، ۴ بر ۶ و ۱۰ بر ۶ تیم‌ پارسا اشجاری و سام پازوکی را از پیش رو برداشتند تا عنوان نخست را به خود اختصاص دهند.

این مسابقات از ۱۸ شهریورماه با حضور ۱۵۵ تنیسور آغاز و با معرفی برترین‌های کشور به پایان رسید. سعید صالحی مدیریت مسابقات را به عهده داشته و احسان قربانی سرداور نشان سفید فدراسیون جهانی نیز به عنوان سرداور در این رویداد حضور داشت.