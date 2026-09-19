مدیرکل تبلیغات اسلامی درگذشت حاج «اسماعیل فرشی» را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام حجت الاسلام والمسلمین سیدحسن اصل‌نژادی آمده است: درگذشت شاعر و مداح ارجمند و خادم دلسوز خاندان عصمت و طهارت(ع)، مرحوم حاج اسماعیل فرشی، موجب تأثر و اندوه شد.

در این پیام با اشاره به سال‌ها فعالیت مرحوم فرشی در عرصه شعر و مداحی آیینی، آمده است: آن مرحوم با بهره‌گیری از فرهنگ عاشورا و ذوق سرشار شاعری و صدای دلنشین خود، در رونق مجالس حسینی و ترویج معارف و فضائل اهل‌بیت(ع) نقش مؤثری داشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در ادامه این پیام، سروده‌ها و نوای مرحوم فرشی را از جلوه‌های ماندگار ارادت به سیدالشهدا(ع) دانسته و آورده است: این شاعر و مداح اهل‌بیت(ع) با آثار و نوای خود، یاد و نام امام حسین(ع) و فرهنگ ایثار، حماسه و وفاداری عاشورایی را در دل‌ها زنده نگه داشت.

اصل‌نژادی همچنین درگذشت این خادم اهل‌بیت(ع) را ضایعه‌ای برای جامعه شعر و مداحی آیینی، هیئات مذهبی و دوستداران مکتب اهل‌بیت(ع) عنوان کرده است.

وی در پایان، این ضایعه را به جامعه مداحان و ذاکران اهل‌بیت(ع)، هیئات مذهبی استان، خانواده و بازماندگان مرحوم حاج اسماعیل فرشی و ارادتمندان وی تسلیت گفته و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و مغفرت واسعه و علو درجات و برای بازماندگان، صبر و اجر مسئلت کرده است.